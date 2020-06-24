Bu kadar benzerlik boşuna değil! EBA TV’de İmamoğlu propagandası
EBA TV’de kullanılan görsel ile skandallarıyla ünlü CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun propaganda amaçlı kullandığı görsellerin neredeyse birebir olması dikkatlerden kaçmadı.
yeniakit.com.tr Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası öğrenciler eğitimlerine evlerde devam etti. Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT’nin hayata geçirdiği ‘EBA TV’ projesiyle, öğrenciler derslerini evlerinde takip etme imkanı buldu.
Bununla birlikte EBA TV’deki yayınlar, ‘öğrencilere yönelik siyasi bir propaganda mı yapılıyor?’ sorusunu akıllara getirdi.
Derslerden birinde kullanılan tasvir ile, göreve geldiğinden bu yana propaganda ve PR çalışmaları dışında hiçbir iş yapmayan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görsellerinin benzerliği dikkat çekti.
Tepki çeken görsel, “EBA TV’de İmamoğlu propagandası yapılıyor” yorumlarına neden oldu.