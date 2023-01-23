Bu kaçıncı sahte-gerçek psikolog vakası! Aile Bakanlığı bunlara da bir dur demeyecek mi?

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12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki F.F., sahte psikolog kurbanı oldu.

Mide bulandıran son haber Konya'dan geldi. Kendini psikolog olarak tanıtan 66 yaşındaki adam, liseli F.F.'yi defalarca taciz etti.

2021 yılından beri taciz ediyor!

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, F.F., 2021 yılının Nisan ayından itibaren kendisini psikolog olarak tanıtan M.E.D.'nin seanslarına gitmeye başladı.

Genç kız seansta yaşadıklarını ailesine anlattı. Kızın iddiasına göre sahte psikolog M.E.D, F.F.'ye gayr-i ahlaki yaklaşımlarda bulundu.

Genç kızın ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.E.D. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan M.E.D. hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapmasında 'Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sahte psikolog kızı suçladı!

İlk kez hakim karşısına çıkan M.E.D., ''Ben eğitim danışmanlık merkezinde çalışıyorum. Ona yardımcı olmaya çalıştım.

Bazen baba-kız, bazen ağabey-kardeş bazen de öğretmen-öğrenci ilişkisi içerisinde hareket ettik. Derslerdeki ilerlemesi nedeniyle o bana sevincinden sarıldı. Hatta ben ona dikkatli olması korusunda uyardım." dedi.

Aile Bakanlığı ise yaşanan bu sahte psikolog olayında da geçmiştekiler gibi sessiz kaldı. Bakanlığın, genç kızlarımızı korumak için nasıl bir önlem planı aldığı merak konusu oldu.