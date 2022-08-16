  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bu kaçıncı! Bir ilimizde daha kuduz alarmı!
Gündem

Bu kaçıncı! Bir ilimizde daha kuduz alarmı!

Genellikle başıboş köpeklerde görülen kuduz vakaları Türkiye'de sıkça ortaya çıkmaya başladı. Son olarak Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akdüven köyünde kuduz vakası görüldü. Bu sebeple bölgede 6 ay süreyle karantina uygulaması başlatıldı. Köyde ayrıca aşılama çalışması da yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 20:59:00 -
Bu kaçıncı! Bir ilimizde daha kuduz alarmı!

 yeniakit.com.tr 

Tunceli'de Akdüven köyünde yaşayan bir üreticinin büyükbaş hayvanlarından biri telef oldu.

Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konuyla ilgili harekete geçti. Olayı inceleyen ekipler hayvandan numune aldı ve Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderdi.

Hayvanın kuduzdan öldüğü ortaya çıktı

Numuneden çıkan sonuca göre, hayvanın kuduz olduğu tespit edildi. Bunun üzerine köy, 6 ay süreyle karantinaya alındı.

Hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığı köyde, kuduza karşı aşılama çalışması başlatıldı.

Halk sağlığı tehlikede

Yılda 3-4 kere, her batında 12 yavruya kadar doğurabilen, sayılarının 10 milyonu aştığı, 10 yıl sonra ise 50 milyon olacağı belirtilen başıboş köpekler, halk sağlığını da tehdit ediyor.

Ölümlere ve yaralanmalara sebebiyet veren başıboş köpekler nedeniyle ayda ortalama yaklaşık 3 kişi saldırılarda hayatını kaybediyor. 

Köpeklerden bulaşan kist hidatik, kuduz gibi zoonoz hastalıklar da ölümlere neden olabiliyor.

Batılı ülkeler Türkiye'yi kuduz riskli ülkeler listesine almıştı

ABD ve İngiltere'nin Türkiye'yi "kuduz riski yüksek ülkeler" listesine aldığı belirlenmişti.

Geçtiğimiz yıl Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, resmi sayfasında yayınladığı bir listede, kuduz riski nedeniyle Türkiye'den köpek girişinin geçici olarak askıya alındığı ortaya çıkmıştı.

Bu önlemin ABD'ye ithal edilen köpeklerin sağlık ve güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını, köpek kuduz virüsü varyantının (köpek kuduzları) ABD'ye yeniden girmesine karşı korumak için gerekli olduğu belirtilmişti.

İngiltere'nin de benzer bir uygulama yaptığı belirlenmişti.

 

7 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktı! Tüm mahalle karantinada
7 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktı! Tüm mahalle karantinada

Yerel

7 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktı! Tüm mahalle karantinada

Köpekperestlerden bir darbe daha! Halk sağlığı tehlikede: Türkiye'nin 'kuduz riski yüksek ülkeler' listesine alındığı ortaya çıktı!
Köpekperestlerden bir darbe daha! Halk sağlığı tehlikede: Türkiye'nin 'kuduz riski yüksek ülkeler' listesine alındığı ortaya çıktı!

Gündem

Köpekperestlerden bir darbe daha! Halk sağlığı tehlikede: Türkiye'nin 'kuduz riski yüksek ülkeler' listesine alındığı ortaya çıktı!

Korkutan 'kuduz' iddiası! Okula giden ilkokul öğrencisi çocuğa saldırdılar! 60'a yakın başıboş köpek toplatıldı
Korkutan 'kuduz' iddiası! Okula giden ilkokul öğrencisi çocuğa saldırdılar! 60'a yakın başıboş köpek toplatıldı

Gündem

Korkutan 'kuduz' iddiası! Okula giden ilkokul öğrencisi çocuğa saldırdılar! 60'a yakın başıboş köpek toplatıldı

Kuduz risk bölgesi:Hatay'da bir mahalle kuduz karantinasına alındı!
Kuduz risk bölgesi:Hatay'da bir mahalle kuduz karantinasına alındı!

Yerel

Kuduz risk bölgesi:Hatay'da bir mahalle kuduz karantinasına alındı!

Mahalle, kuduz karantinasına alındı
Mahalle, kuduz karantinasına alındı

Aktüel

Mahalle, kuduz karantinasına alındı

Başıboş köpeklerin saldırdığı 2 yaşındaki Ali Asaf bebek kuduzdan hayatını kaybetti!
Başıboş köpeklerin saldırdığı 2 yaşındaki Ali Asaf bebek kuduzdan hayatını kaybetti! "Daha kaç çocuk feda etmemiz gerekiyor!"

Gündem

Başıboş köpeklerin saldırdığı 2 yaşındaki Ali Asaf bebek kuduzdan hayatını kaybetti! "Daha kaç çocuk feda etmemiz gerekiyor!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah Murat

Sivrisinek sıtma yapabilir köpek kuduz Sivrisinek te Allahın can verdiği bir mahlukatıdır mülküdür köpekte. Sivrisinek sorgulamadan öldürülür. Sivrisineğin ısırığı çoğunlukla ölümcülde değildir. Ama köpek kopartabilir. İkisinide telef etmede onun ruhsatı önemli olandır.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23