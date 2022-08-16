Bu kaçıncı! Bir ilimizde daha kuduz alarmı!

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Tunceli'de Akdüven köyünde yaşayan bir üreticinin büyükbaş hayvanlarından biri telef oldu.

Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konuyla ilgili harekete geçti. Olayı inceleyen ekipler hayvandan numune aldı ve Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderdi.

Hayvanın kuduzdan öldüğü ortaya çıktı

Numuneden çıkan sonuca göre, hayvanın kuduz olduğu tespit edildi. Bunun üzerine köy, 6 ay süreyle karantinaya alındı.

Hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığı köyde, kuduza karşı aşılama çalışması başlatıldı.

Halk sağlığı tehlikede

Yılda 3-4 kere, her batında 12 yavruya kadar doğurabilen, sayılarının 10 milyonu aştığı, 10 yıl sonra ise 50 milyon olacağı belirtilen başıboş köpekler, halk sağlığını da tehdit ediyor.

Ölümlere ve yaralanmalara sebebiyet veren başıboş köpekler nedeniyle ayda ortalama yaklaşık 3 kişi saldırılarda hayatını kaybediyor.

Köpeklerden bulaşan kist hidatik, kuduz gibi zoonoz hastalıklar da ölümlere neden olabiliyor.

Batılı ülkeler Türkiye'yi kuduz riskli ülkeler listesine almıştı

ABD ve İngiltere'nin Türkiye'yi "kuduz riski yüksek ülkeler" listesine aldığı belirlenmişti.

Geçtiğimiz yıl Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, resmi sayfasında yayınladığı bir listede, kuduz riski nedeniyle Türkiye'den köpek girişinin geçici olarak askıya alındığı ortaya çıkmıştı.

Bu önlemin ABD'ye ithal edilen köpeklerin sağlık ve güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını, köpek kuduz virüsü varyantının (köpek kuduzları) ABD'ye yeniden girmesine karşı korumak için gerekli olduğu belirtilmişti.

İngiltere'nin de benzer bir uygulama yaptığı belirlenmişti.