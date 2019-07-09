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Bu kaçakçılık yöntemi herkesi şaşkına çevirdi!

ABD'nin Teksas eyaletinde bir cezaevine bağışlanan muz kolilerinde yaklaşık 18 milyon dolarlık kokain çıktı.

09 Temmuz 2019 Salı 17:25
Bu kaçakçılık yöntemi herkesi şaşkına çevirdi!

Teksas'ta cezaevlerinden sorumlu kurumun Facebook sayfasında esprili bir dille kaleme alınan duyuruda, "Hayat size bazen limon verir. Bazen muz verir. Bazen de hiç ummadığınız bir şey verir" denildi.

45 kolinin tabanında 540 paket kokain!

Açıklamaya göre, satılamayacak kadar olgunlaştığı için bağışlandığı belirtilen ve serbest liman bölgesinden gönderilen muzlar, Cuma günü hapishaneye ulaştı. 45 kolinin tabanında muzların altına gizlenmiş toplam 540 paket kokain bulundu. Kokainin piyasa değerinin 17 miyon 820 bin dolar olduğu açıklandı. ABD gümrük ve sınır muhafaza ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtiliyor. Kokaini kimin gönderdiği ve alıcılarının kim olduğu henüz bilinmiyor.

Nisan ayında 9 ton kokain bulunmuştu

Nisan'da İspanyol polisiKolombiya'dan gönderilen bir muz konteynerinde9 ton kokain bulmuştu.

Şubat'taArnavutluk'ta yine Kolombiya'dan gelen muz kolilerinde yaklaşık 700 kilo, Temmuz 2016'da da Kolombiya ve bazı Güney Amerika ülkelerinden gönderilen muz kasalarında 2,3 ton kokain ele geçirilmişti.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:25
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