Bu işte bir iş var! Ne kadar Türkiye düşmanı varsa Kılıçdaroğlu diyor

14 Mayıs seçimleri Türkiye'yi ilgilendirdiği kadar dünyayı da ilgilendiriyor. Gerek ABD gerekse de Avrupa ülkeleri bu kritik seçime olan ilgisini saklamıyor.

Alman Yeşiller Partisi, yönetim kurulunda aldığı kararla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verilmemesi çağrısında bulundu. Alına kararda şu ifadeler yer alıyor:

"Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllarca süren otoriter yönetiminin ardından demokrasi ve hukukun üstünlüğüne geri dönmek için gerçek bir şans var. Almanya'da yaşayan ve Türkiye'de oy kullanma hakkına sahip herkesi 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaya ve demokratik değişim sürecini desteklemeye davet ediyoruz."

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DA AÇIKLAMA YAPILDI

Ayrıca Yeşiller Partisi de sosyal medya hesaplarından Der Spiegel'in haberini doğrulayan paylaşımlar yaptı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christian Wagner de konuya ilişkin Berlin'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bizim açımızdan bu seçimlerin, Türkiye'nin kesinlikle taahhüt ettiği uluslararası standartlara uygun olması çok önemlidir. Ayrıca Almanya'nın uluslararası seçim gözlem misyonları çerçevesinde de önemli bir katkı sunduğunu söyleyebilirim. AGİT misyonuna seçim gözlemcileri göndereceğiz."

Bununla birlikte Alman Der Spiegel dergisinin yarın basılı şekilde piyasaya çıkacak son sayısı da Türkiye'deki seçimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konu aldı.

Dergi, Erdoğan'ın fotoğrafına yer verdiği kapağında, "yenilmez" anlamına gelen "unbesiegbar" kelimesini kullandı ancak "un" ekini siliniyormuş gibi gösterdi.