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Gündem Bu islam dini Barış! Peki seninki hangi din?
Gündem

Bu islam dini Barış! Peki seninki hangi din?

Yeniakit Publisher
2023-09-14 19:19:00 -
Bu islam dini Barış! Peki seninki hangi din?

ODA TV'nin eski tetikçisi Barış Terkoğlu, Şemseddin Bektaşoğlu Hocaefendi'yi hedef aldı. Terkoğlu bugünkü tetikçiliğinde bir Allah dostu olan, Peygamberimiz'in (sav) mübarek nesebinden gelen Seyyid Muhammed Saki Hazretleri'ne olmayacak hakaretleri eden alçaklara yol açtı.

Menzil cemaatini hedef almak isteyen Terkoğlu, Bektaşoğlu Hocaefendi'nin Serhendi Vakfı gönüllüleriyle bir sohbetinin görüntülerini yayınladı.

Sol basına sızan görüntülerde Bektaşoğlu Hocaefendi'nin, Serhendi Vakfı gönüllüleriyle özel sohbetinde Seyyid Saki Hazretleri'nin yolunu anlattığı sözleri yer aldı.

Bektaşoğlu Hocaefendi Menzil'in sofilerine sohbetinde, Terkoğlu ve benzerlerinin anlama kabiliyetini aşacak ifadeler kullandı.

ODA TV'den gelen tetikçiliğini kullanan Terkoğlu, önce Şemseddin Bektaşoğlu Hocaefendi'nin bu konuşmayı TRT'de yaptığı algısını oluşturdu.

"Menzil Şeyhi ardından oğullarını halife bıraktı. Herkes safını seçti. TRT’de izlediğimiz Şemsettin Bektaşoğlu ise Seyyid Saki tarafında."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Barış Terkoğlu ardından bu özel sohbetteki sözleri, kendisi gibi kavrama çapları olmayacak takipçilerine şöyle aktardı:

"Oğulların nuru eşit değil diyor ve rüyasına dayanarak “Seyyid Saki’nin elini tutan Allah’ın elini tutmuştur” diyor.
Pardon, bu hangi din!"

Terkoğlu'nun tetikçiliğinden sonra, sosyal medyada bir Allah dostu olan, Peygamberimiz'in (sav) mübarek nesebinden gelen Seyyid Muhammed Saki Hazretleri olmayacak hakaretlere maruz kaldı.

 

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