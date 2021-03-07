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Yerel Bu işin suyu çıktı! Kademeli normalleşme sonrası parti düzenlediler
Yerel

Bu işin suyu çıktı! Kademeli normalleşme sonrası parti düzenlediler

Koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte bazı vatandaşlar devletin kararını suistimal etmeye başladı. Antalya’da kademeli normalleşme sonrası bazı kendini bilmezler parti düzenleyerek skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 14:08:00 -
Bu işin suyu çıktı! Kademeli normalleşme sonrası parti düzenlediler

Turizm kenti Antalya, Sağlık Bakanlığının koronavirüs haritasında 100 bin kişideki vaka oranında geçtiğimiz hafta 78,20, bu hafta ise 25 Şubat- 5 Mart tarihli verilere göre 82.05 oranıyla yüksek riskli iller arasında yer aldı. Kentte kademeli normalleşme sonrası hafta sonu kısıtlaması kaldırılan cumartesi gününde bazı eğlence mekanlarında ortaya çıkan görüntüler ise koronavirüse davetiye çıkardı.

Tarihi Kaleiçi’ndeki bazı eğlence mekanlarının etrafı açık terasında çekilen görüntülerde gençlerin müzik eşliğinde eğlendiği, neredeyse tüm masaların dolu olduğu ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü. Görüntüler, eğlenen gençler tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

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