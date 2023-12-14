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Gündem Bu işin sonu nereye gidecek? Aydın'da çok sayıda sokak köpeği telef edildi!
Gündem

Bu işin sonu nereye gidecek? Aydın'da çok sayıda sokak köpeği telef edildi!

Yeniakit Publisher
2023-12-14 22:29:00 - 2023-12-14 23:07:43

Başıboş sokak köpeği tehdidi bir türlü çözülemezken ülke genelinden istenmeyen haberler geliyor.

Son olarak Ankara'da Tunahan adlı ilköğretim öğrencisinin başıboş köpeklerin saldırısıyla ağır yaralanıp tanınamayacak hale gelmesiyle tartışma yeniden gündem olurken, bugün de yaşlı bir kadın başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Muş’un Varto ilçesinde başıboş köpeklerin saldırdığı 79 yaşındaki kadın neyse ki ayakta tedavi edildi. Yaşlı kadının o anlara ait videosu günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Aydın'da onlarca köpek telef edildi!

Aydın’ın Köşk ilçesindeyse çok sayıda köpek telef olmuş halde bulundu. İlk incelemede köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü belirlendi.

Polis ve jandarmanın soruşturmayı yürüttüğü olayda, zehirli etlerin taşındığı kova ile poşetlere el konuldu.

Olayda çok sayıda köpekle birlikte 3 tilkinin öldüğü öğrenildi.
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