Bu işin sonu ne olacak böyle! Sözde hayvanseverler niye diretiyor?

Başıboş köpek sorunu sözde hayvanseverlerin karşı duruşu sebebiyle bir türlü çözülemezken, başıboş köpeklerin toplanmasını isteyen bazı kimseler de üzücü eylemlere imza atıyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uyuşturulan 10 köpek, boş araziye atıldı. Ölüme terk edilen köpekler, hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

Zamanında barınağa taşınamaz mıydı?

Köpeklerin uyuşturularak ölüme terk edilmesinden önce barınaklara teslim edilmemesi tepkilere sebep olurken, polis ekipleri köpeklere zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olaya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, "Bu insanlık dışı olayı kimler gerçekleştirdiyse bulunacak ve yargı karşısına çıkarılacak" dedi.

AK Partili Ekmekçi şöyle devam etti:

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"Bu vahim olayın takipçisiyim. Derhal harekete geçen kamu görevlilerimize teşekkür ederim. Kastamonu'muzun bu tür vakalara sahne olmasını asla kabul edemeyiz ve izin vermeyiz."