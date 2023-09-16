Bu işin ‘ölçüsü’ iyice kaçtı! Biri bu kepazeliğe 'dur' desin artık

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, açılıp saçılmayı “sanatçılık” olarak yutturmaya çalışan zevata ağzının payını verdi. “Bu yaz şarkıcıları giyinik gören olmadı. Hadi plaj ve havuzlar neyse de, sahne için bile giyinme ihtiyacı duymadılar. Sosyal medyalarından kamuoyunu öyle detaylı bilgilendirdiler ki, kimin neresinde dövme, neresinde ben, neresinde doğum lekesi var öğrendik çok şükür. Sesleri, şarkıları, sahne performansları mı? Kimin umurunda ki?” ifadelerini kullanan Aytuğ, yazısında şunları kaydetti:

"Elektronik posta kutuma düşen bilgilendirme notunu (!) görünce gözlerime inanamadım. Önce şaka ya da trolleme olduğunu düşündüm. Yok, değildi, gayet ciddilerdi.

Efendim, şarkıcı Tuğba Özerk, kusursuz fiziğiyle büyülemiş. Nerede ve nasıl mı? Plajda bikinisiyle yeni sahne çalışmaları için modacısına ölçü aldırırken.

Tuğba Özerk'e de, modacısı Gülistan Akkaya'ya da pek acıdım doğrusu. Belli ki Tuğba'nın evinin salonu ölçü aldıracak kadar bile büyük değil. Modacının atölyesi de... Yoksa niye Kıbrıs'taki bir plajda ölçü alsınlar ki?.. (!)

Sanırım bu kadar ironi yeterli. Gelelim acı gerçeğe:

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Bu yaz şarkıcıları giyinik gören olmadı. Hadi plaj ve havuzlar neyse de, sahne için bile giyinme ihtiyacı duymadılar. Sosyal medyalarından kamuoyunu öyle detaylı bilgilendirdiler ki, kimin neresinde dövme, neresinde ben, neresinde doğum lekesi var öğrendik çok şükür.

Sesleri, şarkıları, sahne performansları mı? Kimin umurunda ki?.."