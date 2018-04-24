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Bu işi yapan dünyada eşi görülmemiş bir servete sahip olacak!

Dünyada yapılacak sayısız iş varken, ilk trilyoner servetini uzaydan kazanacak.

24 Nisan 2018 Salı 20:45
Bu işi yapan dünyada eşi görülmemiş bir servete sahip olacak!

Küçük gezegenler olan asteroitler, yörüngeleri çoğunlukla Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında kalan gök cisimleridir. Güneş Sistemi'nde 1 milyonun üzerinde cisim asteroit olduğu biliniyor.

Dünya’da mineral madenciliği yapmak için birçok sıkı ve köklü yasanın çizdiği düzenleme çerçevesine uyum sağlamak gerekiyor. Halihazırda bu yasaların birçoğu uzay madenciliği için de güncelleniyor. Avrupa Birliği halihazırda asteroitlerden çıkarılan minerallerin şirketler tarafından sahiplenilmesini, Dünya’ya geri getirilmesini ve kar amacıyla satılmasını sağlayan yasal bir çerçeveye sahip durumda.

PSİKOLOJİK ENGELLER VAR

Goldman Sachs tarafından yatırımcılarla paylaşılan raporda, “Uzay madenciliğinin önündeki psikolojik engeller bir hayli yüksekken, gerçek engeller olarak sayabileceğimiz finansal ve teknolojik olanlar ise bir hayli az.” cümlesi dikkat çekti.

2.6 MİLYAR DOLARLIK GEMİ İLE TAŞINACAK

Finans kuruluşu ayrıca asteroitlerden mineral çıkaracak kazı araçlarının onlarca milyon dolara üretilebileceğini, bu mineralleri Dünya’ya taşıyacak kargo gemisinin ise 2,6 milyar dolara mal olacağını açıkladı.

UZAY MADENCİLİĞİ YASASI

Günümüzde uzay madenciliği konusunda ciddi adımlar atan Deep Space Industries ve Planetary Recources isimli iki şirketten bahsetmek mümkün. Her iki şirket de Lüksemburg devletiyle birlikte çalışarak uzay madenciliğini gerçeğe dönüştürmek istiyor. Lüksemburg, asteroitler madenciliğini gerçeğe dönüştürecek birçok projeye fon sağlayarak, karşılığında bu şirketlerden hisseler aldı. Ülke geçtiğimiz yıl uzay madenciliği yasasını kabul etmişti.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 20:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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