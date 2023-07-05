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Medya Bu işi de çözse çözse Erdoğan çözer! Şimdi herkes o konuda gözünün içine bakıyor
Medya

Bu işi de çözse çözse Erdoğan çözer! Şimdi herkes o konuda gözünün içine bakıyor

Yeniakit Publisher
2023-07-05 15:51:00 -
Bu işi de çözse çözse Erdoğan çözer! Şimdi herkes o konuda gözünün içine bakıyor

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, her yıl, insanlar yakalanmasın diye sokağa çıkma yasağı da dâhil olağanüstü tedbirlerle hayatı durdurduğumuz koronavirüsten katbekat fazla can alan, sakat bırakan, travmalara yol açan trafik kazalarının kanıksanmış durumda olduğunu belirtti.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, her yıl, insanlar yakalanmasın diye sokağa çıkma yasağı da dâhil olağanüstü tedbirlerle hayatı durdurduğumuz koronavirüsten katbekat fazla can alan, sakat bırakan, travmalara yol açan trafik kazalarının kanıksanmış durumda olduğunu belirtti. “Bence bu sorun da dokunulmaz denilen askeri vesayeti bile tarihe gömen Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan el atmadan çözülemez” ifadelerini kullanan Altınok, yazısında şunları kaydetti:

“Kusura bakmayın... Bugün de azıcık bile yüzü kızarmadan partisinin grubunda "Koltuk meraklısı bir kişi değilim" falan diyen ana muhalefet liderinin hezeyanlarından bahsetmeyeceğim.

Takılmış plak gibi, son olarak İzmir-Aydın karayolunda makas atıp 5 kişiyi öldürdükten sonra kaçan trafik teröristlerinden söz edeceğim.

Zira her yıl, insanlar yakalanmasın diye sokağa çıkma yasağı da dâhil olağanüstü tedbirlerle hayatı durdurduğumuz koronavirüsten katbekat fazla can alan, sakat bırakan, travma yaratan trafik kazası pandemisi kanıksanmış durumda.
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Türkiye'de trafikteki ölüm oranlarının azaldığını söyleyenler var. Evet, yapılan yeni yollar sayesinde kısmen iyileşme sağlandı. Ne var ki hâlâ AB ortalamasının çok üstündeyiz. Dile kolay her yıl 200 bin can. Geride kalanlara, yarattığı toplumsal travmaya girmeyelim...

Yukarıdaki 2020 yılına ait tablo bunu açıkça gösteriyor. Bu verilerin pandemi nedeniyle trafiğin rahat olduğu bir dönemi yansıttığını da hatırlatayım. Türkiye'deki kazaların 147 bin 331'inin yerleşim yeri sınırlarında, 40 bin 193'ünün ise yerleşim yeri dışında gerçekleşmesi de önemli bir veri.

Çünkü bize trafik sorununun kent yaşamını güvensiz ve depresif kılan en önemli faktör olduğunu gösteriyor. Yaşam standardı dediğiniz başka ne ki?

Düşünün her yıl 30 bine yakın yaya, kırmızı ışıkta, kaldırımda, caddede araç çarpması sonucu hayatını kaybediyor. Hiçbir kural çalışmıyor.

Sürekli ilgili bakanlıklara çağrı yapıyorum ama farkındayım... Bence bu sorun da dokunulmaz denilen askeri vesayeti bile tarihe gömen Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan el atmadan çözülemez.

Ulusal bir seferberlik başlatıp keşmekeşten çıkamaz mıyız?”

 

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Kırmızı ışığı takmayan dolmuş, taksi, servis araçlarına ağır yaptırımlar gelmeli evet ama trafik ekip otoları ve çakarlı araçlar da unutulmamalı. Nedense onlar ışığa gelince renk körü.
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