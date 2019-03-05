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Bu iş için memurluğu bıraktı! Paraya para demiyor...

Denizli'de yaşayan Eyüp Karakuş (34), ilgi duyup, araştırdığı solucan gübresinin üreticiliği için adliyedeki işinden 2 ay önce istifa etti.

05 Mart 2019 Salı 17:34
Bu iş için memurluğu bıraktı! Paraya para demiyor...

Denizli Adliyesi'nde, 3 bin 300 TL maaşla katip olarak çalışan, evli ve 1 çocuk babası Eyüp Karakuş, ilgisini çeken solucan yetiştiriciliğini araştırmaya başladı. Solucan ve solucan gübresi üretiminin kolay yapılabilir ve az masraflı olması nedeniyle ilgisini çektiğini belirten Karakuş, hobi amacıyla küçük kapalı alanda üretime başladı. Çevresindekilerin solucan gübrelerini talep etmeye başlamasıyla Karakuş'un üretimi, süreç içinde arttı. Solucan ve solucan gübresinden kazanç elde edebileceğini gören Karakuş, masabaşı işte çalışmaktansa girişimci olmayı tercih etti. Ocak ayında memurluk görevinden istifa eden Karakuş, Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı Mahallesi'nde kiraladığı 5 bin metrekarelik depoda solucan üretim tesisi kurdu.

Ayda 80-100 tonluk üretim 

Takım elbise giymek yerine tulum ve yağmurluk giymeyi seçen Eyüp Karakuş, işine dört elle sarılarak, Türkiye'nin çeşitli kentlerine gidip, gübrelerini tanıttı. Girişimci Karakuş, aylık 80- 100 ton civarında üretim kapasitesine sahip olduklarını, solucan gübresinin kilosunun 2- 3 liradan satıldığını söyledi. Herkesin hayallerinin peşinden koşması gerektiğini belirten Karakuş, "İnsanlar memur olmak için çok çabalıyor. On binlerce insan memur olabilmek için sıra bekliyor. Ben de bir zamanlar böyleydim; ancak hiçbir zaman memur olarak kalmayı düşünmedim. İçimde bir girişimcilik ruhu vardı. Bundan dolayı memuriyette kazandığım parayı bu işte kullanmayı denedim. Şu an Türkiye'de büyük sayılabilecek bir tesisin sahibiyim" dedi.

'24 saat benim için çalışıyorlar'

Ailesinin bu süreçte kendisine hep destek olduğunu dile getiren Karakuş, "Tesisimde 100 milyona yakın solucanım var. Bu iş sayesinde daha fazla para kazanıyorum ve daha az yoruluyorum. Solucanlarla ilgilenmekten çok memnunum. Burada tüm stresimi atıyorum. Dünyayla bağlantımı koparıyorum. Solucanlar benden sadece yemek ve su istiyorlar. Başka bir şey istemiyorlar ve 24 saat benim için çalışıyorlar" diye konuştu.

'10 yılda kazanacağım parayı 1 yılda kazanıyorum'

Hedefinin ihracat yapmak olduğunu ve 6 ülkeden iş insanlarıyla görüşmelerinin sürdüğünü belirten Eyüp Karakuş, "Solucan ve solucan gübresi üretimiyle kazancım çok arttı. Memuriyette 10 yılda kazanacağım parayı, 1 yıl içerisinde bu iş sayesinde kazanabiliyorum. Ürünlerimi yurt dışına pazarlamak istiyorum. Azerbaycan, Katar, Makedonya, Bulgaristan, Danimarka ve Hollanda ile görüşme halindeyiz. Bunu başarırsam gelirim, 5- 6 kat daha artacak. Yakın zamanda 2 ülkeyle anlaşma imzalayacağız. Katar'a hem gübre ihracatı hem de ortak üretim tesisi kurmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda imza aşamasına geldik" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:34
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