Bu iş böyle nereye kadar gidecek? FIFA’dan Türk Kulüplerine Kötü Haber
FIFA'dan yapılan açıklamada, "Şeffaflığı teşvik etme çabaları doğrultusunda, tescil yasağına tabi kulüpleri listeleyen dijital bir uygulama" başlatıldığı kaydedildi. Bu doğrultuda transfer yasağı cezası alan 7 Süper Lig takımının isimleri paylaşıldı.
FIFA'dan yapılan açıklamada, "Şeffaflığı teşvik etme çabaları doğrultusunda, tescil yasağına tabi kulüpleri listeleyen dijital bir uygulama" başlatıldığı kaydedildi. Bu doğrultuda transfer yasağı cezası alan 7 Süper Lig takımının isimleri paylaşıldı.
FIFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, Süper Lig takımlarından Yukatel Adana Demirspor 3 dönem transfer cezası aldı.
Açıklamaya göre, transfer yasağı getirilen diğer takımlar şunlar: Adanaspor, Akhisarspor, Alg Spor, Altay, Bursaspor, Denizlispor, Elazığspor, Erzurumspor, Giresunspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Manisaspor, Mersin Talimyurdu Spor Kulübü, Tuzlaspor, Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor.
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