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Medya Bu, insan vicdanına sığmaz! Yaptıkları alçaklık herkesi şok etti
Medya

Bu, insan vicdanına sığmaz! Yaptıkları alçaklık herkesi şok etti

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Mehmetçik'in arama kurtarma çalışmalarına katılmadığı, depremle mücadele seferberliğinde yer almadığı yalanını yaymaya çalışan çevrelere çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 12:45:00 -
Bu, insan vicdanına sığmaz! Yaptıkları alçaklık herkesi şok etti

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Mehmetçik'in arama kurtarma çalışmalarına katılmadığı, depremle mücadele seferberliğinde yer almadığı yalanını yaymaya çalışan çevrelere çok sert tepki gösterdi. Kucağımızda oturan ve böyle bir afet karşısında bile sakalımızı yolmaya çalışanların kirli yüzlerini milletin çok iyi gördüğünü ifade eden Pazarcı, şunları kaydetti:

"Ne desek nafile, kelimelerle anlatılmaz, insan vicdanına sığmaz yaptıkları. Biz, milletçe belki de bölge tarihinin en büyük felaketini yaşarken yine ortaya çıktılar. Maalesef acılardan rant devşirmeye, milletin ıstırabını istismar etmeye çalıştılar.

Neler yapmadılar ki!..

Sadece bir tanesini yazacağım burada. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Mehmetçik'in arama kurtarma çalışmalarına katılmadığı, depremle mücadele seferberliğinde yer almadığı yalanını bile yaymaya çalıştılar.

Sosyal medyada yaydılar da...

Onlar bunları yaparken, Silahlı Kuvvetlerimiz bütün imkânları ile bölgedeydi.

-TSK'nın ambulans uçakları, depremde yarananların Ankara ve İstanbul'daki hastanelere nakli için havadaydı.

-İkinci Ordu Komutanlığı'nın bütün kışlaları depremzedelere açılmıştı.

-Milli Savunma Bakanlığı, Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturmuştu. Faaliyet ve planlamalara başlamıştı.

-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile birlikte bölgeye gitmek için harekete geçmişti.

-Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İnsani Yardım Tugayı, AFAD'la çoktan irtibata geçmişti.

-Yerel askeri unsurlar zaten alanda çalışmalara başlamıştı.

Buna rağmen, Selahattin Demirtaş isimli terör hükümlüsünün hezeyanlarının peşine takılıp gerçekleri alabildiğine kirlettiler.

***

Silahlı Kuvvetlerimiz neler mi yaptı?..

Birkaç tanesini sıralayalım isterseniz:

-Milli Savunma Bakanlığı, 2 adet ambulans uçağı, Sağlık Bakanlığı'na tahsis etti.

-Savunma Bakanlığı'nın sivil ve askeri personeli, gönüllülük esasına göre kan bağışına başladı.

-Malatya 2. Ordu Komutanlığı askeri personeli, seyyar mutfak kurarak halka yemek dağıttı.

-İHA'lar havadan durum tespiti yaptı.

-37 askeri uçak ve helikopter, deprem bölgesine 120 sorti gerçekleştirdi.

-Deniz Kuvveleri'ne bağlı TCG İskenderun Gemisi ile birlikte bir fırkateyn, 2 korvet, 2 karakol gemisi, deprem için görevlendirildi.

-45 yaralı Adıyaman'dan İstanbul'a getirildi.

-Enkaz üzerinde çalışan Mehmetçik, Gaziantep Nurdağı'nda bir yavrumuzu, Kahramanmaraş'ta Abdullah Veli isimli bir gencimizi, Hatay'da da Buse isimli bir kızımızı sağ olarak çıkardı.

-Gelibolu'ndaki İstihkâm Alay Komutanlığı, bölgeye bir birlik gönderdi.

-TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileri, iş makineleri, uyku tulumu, battaniye, çadır, ısıtıcı, jeneratör, arama kurtarma ve gıda malzemeleri yüklenerek bölgeye gönderildi.

Bitti mi, hayır bitmedi. Durum bu olunca istismarcılar başka alanlara kaydı. Sosyal kaos besleyicileri, halen saptırma, kirletme çalışmalarına ve devlete karşı açtıkları savaşa devam ediyorlar...

***

Milletçe, dünya çapında çok büyük bir felaketle mücadele ediyoruz. Dışarıdan 70 aynı ülke ve 14 uluslararası kuruluş yardım için devreye girdi. İçeride ise, bu millete onlardan çok daha yabancı bir kitle elimizi, kolumuzu bağlamaya çalışıyor.

Saldırıyorlar kırmızı görmüş boğalar gibi...

Çok iyi oldu, dün deprem bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi

Millet de görüyor bütün olan biteni. Kucağımızda oturan ve böyle bir afet karşısında bile sakalımızı yolmaya çalışanların kirli yüzlerini."

 

 

 

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