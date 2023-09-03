Bu indirim kaçmaz! 5 litre yağ 135 liranın altında satılıyor! Duyan çılgına döndü

Gıda ürünlerinin sürekli değişkenlik göstermesinden dolayı vatandaş, kampanyaları takip ediyor. En çok tüketilen gıda ürünlerinden biri olan sıvı yağ, indirime girdi. İhtiyacı olan vatandaş kaçırmasın…

Enflasyon, döviz kurunun değişikliği gıda ürünlerinde fiyatları sürekli değiştiriyor. Ana gıda ürünlerinde fiyatların değişmesinden dolayı, halk stok yapmaya başladı. Tarihi uzun süreli olan ürünlerde 3 adetten fazla alım yapıyor.

Vatandaşlar, genellikle alışverişleri zincir marketlerden yapıyor. Kampanyaların daha çok yapıldığı zincir marketlerinde vatandaş ucuza istediği ürüne erişebiliyor.

Bu seferki indirim PttAVM’de

Online satış mağazalarında da gıda ürünleri kampanyalı fiyatlara satılıyor. Bazen yapılan indirimler yerel marketlerden bile daha ucuz oluyor. Ayrıca internet üzerinden yaptığınız alışverişler direkt kapıda teslim ediliyor.

e-PttAVM’de bazı işletmeler sıvı yağda büyük indirime gitti. 1-2-4-5 litre büyüklükteki sıvı yağ ürünlerinde piyasanın çok altında satışlar yapılıyor. Bitmeden ve tükenmeden vatandaşların çabuk davranması gerekiyor. İşte indirimdeki sıvı yağ fiyatları;

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emek 500 ml ayçiçek yağı: 29 TL

Orkide pet 5 lt ayçiçek yağı: 197,90 TL

TMO 5 lt ayçiçek yağı: 130 TL

Tarım Kredi ayçiçek yağı dar ağızlı pet şişe 5 lt: 223,68 TL

TMO 5 litre 4 adet ayçiçek yağı: 540 TL

TMO 2'li 5 litrelik ayçiçek yağı: 270 TL

4'lü Biryağ koli: 1.180 TL

Tarım Kredi 18 litrelik ayçiçek yağı: 837,52 TL

2'li Biryağ 5 lt: 409 TL

Komili 18 lt teneke ayçiçek yağı: 719,185 TL

Abalı 18 lt ayçiçek yağı: 628,19 TL

Kırlangıç 18 litrelik teneke ayçiçek yağı: 709,30 TL

2'li Yudum 5 lt ayçiçek yağı: 543,67 TL