Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelere göre bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.09 Ekim 2018 Salı 09:18
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in dağlık kesimleri (Toroslar mevkisi), İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Antalya'nın batısının ve Muğla'nın iç kesimleri, Sinop, Ardahan, Erzurum, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın is genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 25
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 22
İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 26
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer sağanak yağışlı 30
Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yer yer sağanak yağışlı 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Diyarbakır: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 28
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