THY - 66 TL Ağustos - Kapadokya
0553 313 94 23

Bu ilk saldırı değil! Dolar bir gecede 15 TL...

Küresel eşkıya ABD’nin Türkiye’ye yönelik aldığı yaptırım kararı, iki ülke arasındaki ilk gerilim değil. 1970 senesinde yaşanan gerilim, doların bir gecede 15 TL’ye yükselmesine neden olmuştu.

12 Ağustos 2018 Pazar 11:15
Bu ilk saldırı değil! Dolar bir gecede 15 TL...

 yeniakit.com.tr  Siyonist kuklası küresel eşkıya ABD’nin Türkiye’ye yönelik aldığı yaptırım kararı, iki ülke arasındaki ilk gerilim değil. 1970 senesinde ABD ile Türkiye arasındaki “afyon” tartışması, doların bir gecede 15 TL olmasına neden olmuştu.

1 GECEDE 6 TL ARTTI

1970 senesinde ABD ile Türkiye arasında “Afyon ekme krizi” yaşanmıştı. ABD’nin her zamanki gibi gerilimi körüklemesi üzerine, Türk Lirası sadece 1 gecede 6 TL artmıştı. Devalüe olan TL, yüzde 66,6 oranında değer kaybetmişti.

1 DOLAR, 15 TL İDİ

Afyon ekiminin sebeb gösterildiği gerginlik, 1 doların, sadece 1 gecede 15 TL’ye ulaşmasına neden olmuştu.

YAPTIRIM KARARI VE DOLAR SALDIRISI

Türkiye’nin sesini yükseltmesi ve bölgesinin hakimi olması, ABD’nin küresel- emperyal siyasetine darbe vurdu. Özellikle Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirvede alınan Suriye kararı, ABD’nin bölgede fikrinin dahi alınmadığı ilk toplantı olma özelliği taşıyordu.

Türkiye ve müttefiklerinin bölgedeki hakimiyetini artırması üzerine harekete geçen küresel eşkıya, “Ortadoğu’daki en büyük rakibi” olarak gördüğü Türkiye’nin sesini kısmak için ekonomik saldırıya geçti. Rahip Brunson’ı bahane ederek Türkiye’ye yaptırım uygulamaya karar veren ABD, gerilimi sürekli tırmandıran açıklamalara imza atarak Türk Lirası’nın yine dolar karşısında değer kaybetmesine sebep oldu.

ABD’NİN KÜSTAH TEHDİDİ! İŞTE DOLARIN YÜKSELME SEBEBİ

Din özgürlüğü üzerine yapılan üç günlük bir konferansın kapanışında konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Andrew Craig Brunson'ın hemen serbest bırakılmaması durumunda “Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye ciddi ekonomik yaptırımlar uygulayacak” ifadelerini kullanmıştı. Pence konuşmasında, “Brunson'u hemen bırakın yoksa sonuçlarına katlanırsınız” demişti. Pence'in bu tehdidi, doların yükselme sebebinin planlı bir operasyon olduğunu açık bir şekilde gözler önüne seriyor.

BİZİM ALLAH’IMIZ VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rekor seviyedeki dolar/TL kurundaki yükselişe ilişkin, “Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var” yorumunda bulundu.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 11:15
  1. Afyon
  2. dolar
  3. TL
  4. ABD
  5. Türkiye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
    1. Akıllı telefon kullananlar dikkat!..
    2. Uşak Belediyesi’nden ABD’ye sosyal..
    3. Mahkemeden FETÖ’ye kıyak üstüne kıyak
    4. ASİM’den anlamlı çağrı: Gelin bir olalım
    5. Vahşet! Yüzü yakılan küçük köpek tek..
    6. AGD’den 'Cuma Vakti' taktiri
    7. Bunun adı namussuzluk! ABD medyasından..
    8. ABD’ye karşı bir yıllık maaşını..
    9. İYİ Parti GİK ve MDK üyeleri kimler..
    10. Azim ve ümidin yazarı, tek parmağıyla..
    11. Meslek lisesi mezunu genç, kendi..
    12. Burkina Faso da FETÖ tehlikesinin..
    13. İzmir'de korkunç kaza! İkisi de..
    14. Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'dan..
    15. ''Direnirsek kazanırız''
    16. Yola inen dev Geyik sürücüleri korkuttu!
    17. Badou Ndiaye kadro dışı kaldı
    18. Büyükbaş kurbanlık fiyatları 7 bin..
    19. İyi Parti tiyatrosu! Akşener: Nerede..
    20. FETÖ’cülerden temizlenen Koza’da rekor..
    Perinçek'ten 'dolar' teklifi: Yastık altındaki parayla çözemezsiniz
    Perinçek'ten 'dolar' teklifi: Yastık altındaki parayla çözemezsiniz
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları 2018 kontenjan ve puanlar
    İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları 2018 kontenjan ve puanlar