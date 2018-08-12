Bu ilk saldırı değil! Dolar bir gecede 15 TL...

yeniakit.com.tr Siyonist kuklası küresel eşkıya ABD’nin Türkiye’ye yönelik aldığı yaptırım kararı, iki ülke arasındaki ilk gerilim değil. 1970 senesinde ABD ile Türkiye arasındaki “afyon” tartışması, doların bir gecede 15 TL olmasına neden olmuştu.

1 GECEDE 6 TL ARTTI

1970 senesinde ABD ile Türkiye arasında “Afyon ekme krizi” yaşanmıştı. ABD’nin her zamanki gibi gerilimi körüklemesi üzerine, Türk Lirası sadece 1 gecede 6 TL artmıştı. Devalüe olan TL, yüzde 66,6 oranında değer kaybetmişti.

1 DOLAR, 15 TL İDİ

Afyon ekiminin sebeb gösterildiği gerginlik, 1 doların, sadece 1 gecede 15 TL’ye ulaşmasına neden olmuştu.

YAPTIRIM KARARI VE DOLAR SALDIRISI

Türkiye’nin sesini yükseltmesi ve bölgesinin hakimi olması, ABD’nin küresel- emperyal siyasetine darbe vurdu. Özellikle Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirvede alınan Suriye kararı, ABD’nin bölgede fikrinin dahi alınmadığı ilk toplantı olma özelliği taşıyordu.

Türkiye ve müttefiklerinin bölgedeki hakimiyetini artırması üzerine harekete geçen küresel eşkıya, “Ortadoğu’daki en büyük rakibi” olarak gördüğü Türkiye’nin sesini kısmak için ekonomik saldırıya geçti. Rahip Brunson’ı bahane ederek Türkiye’ye yaptırım uygulamaya karar veren ABD, gerilimi sürekli tırmandıran açıklamalara imza atarak Türk Lirası’nın yine dolar karşısında değer kaybetmesine sebep oldu.

ABD’NİN KÜSTAH TEHDİDİ! İŞTE DOLARIN YÜKSELME SEBEBİ

Din özgürlüğü üzerine yapılan üç günlük bir konferansın kapanışında konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Andrew Craig Brunson'ın hemen serbest bırakılmaması durumunda “Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye ciddi ekonomik yaptırımlar uygulayacak” ifadelerini kullanmıştı. Pence konuşmasında, “Brunson'u hemen bırakın yoksa sonuçlarına katlanırsınız” demişti. Pence'in bu tehdidi, doların yükselme sebebinin planlı bir operasyon olduğunu açık bir şekilde gözler önüne seriyor.

“BİZİM ALLAH’IMIZ VAR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rekor seviyedeki dolar/TL kurundaki yükselişe ilişkin, “Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var” yorumunda bulundu.