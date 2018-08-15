Bu iki malzemeyle eklem ağrılarına veda edin

MALZEMELER:

30 gram defne yaprağı;

250 gram zeytinyağı.

NASIL YAPILIR?

-Defne yapraklarını cam bir kavanoza koyun.

-Üzerine Zeytinyağını dökün,kapağını sıkıca kapatın.

-14 gün boyunca serin ve karanlık bir yerde muhafaza edin.

-Her gün kavanozu sallayın. 14 gün sonunda,süzgeç yardımıyla başka bir cam kavanoza karışımı süzdürün.

-Kullanıma hazır olan karışımınızı serin bir yerde saklayın.

BU KARIŞIM HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

-Buharda ısıttıktan sonra, ağrılı eklemleriniz üzerine masaj yaparak sürdüğünüzde ,ağrınızı alacaktır.

-Karışımı tülbente döküp,alın bölgenize sardığınızda baş ağrınızı azaltacaktır, özellikle migren ağrısı çekenler için çok işe yarayacak bir yöntemdir.

-Romatizma ve varis olan bölgelere , bolca sürerek kötü görüntüden ve ağrılardan kurtulabilirsiniz.

-Pamuğa damlatıp , yüzünüze sürdüğünüzde, cilt problemlerinize iyi gelir,gözenekleri temizler,sivilce ve siyah noktaları giderir.

-Bir kaşık içtiğinizde göbek ve bağırsaklardaki ağrıyı keser.

-Yara izlerine sürüldüğünde, izleri azaltır, iyileştirir.

-İçildiğinde iştah açar, kilo alımını sağlar. (Bazı bünyelerde kilo almak,kilo vermekten daha zordur.)

ÖNEMLİ NOT:

Hamileler kullanmamalıdır. Kasları gevşettiği ,rahatlattığı için düşük tehlikesi oluşturabilir.

Sadece yaprağının ve bu yaprakla demlenen çayının da çok fazla faydaları olduğunu söylemek gerekiyor. Yapacağınız karışımda hakiki zeytinyağı kullanarak( zeytinyağının faydaları oldukça fazla) , Defne yaprağının sayısız faydalarını birleştirip bir çok derde deva bulabilirsiniz.