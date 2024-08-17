Bu ihanet muhalefete yeter

Buğra Kardan İstanbul

Özgür Özel ve müttefikleri, bu defa da Gezi provokatörü Can Atalay için Meclis’i meşgul etti. CHP ile DEM ve TİP’in Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaktan 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Atalay’ı kurtarma gayreti akim kaldı. Kamuoyundan ortalığı karıştıran muhalefete tepki gelirken, hukukçular olan biteni Akit’e değerlendirdi.

Gezi'ciden ne bekliyorsun!

Avukat Hadi Dündar, şunları söyledi: “Anayasa Mahkemesi hata etmektedir. Israrla Anayasa’nın 14’üncü maddesini kabul etmediğini belirtmektedir. ‘Devlete karşı suçları bilmiyorum’ demektedir. Oysaki Türk Ceza Kanunu’nda devlete karşı suçlar yazılıdır. Hangi suçların devlete karşı olduğu bellidir. Şu anda Anayasa Mahkemesi’nin kararlarından örnekler veriliyor. Gergerlioğlu kararı hatırlatılıyor. Gergerlioğlu, terör propagandası yapmaktan ceza almıştı. Atalay’ın durumu onun gibi değil. Atalay, devlete karşı suçlardan ceza aldı. Bu farkı Anayasa Mahkemesi görmezden geliyor. ‘Anayasa’nın 14’üncü maddesinin sınırları belli değil. Bunu kabul etmiyorum’ diyor. Biz de bunun yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Yargıtay’ı haklı buluyoruz. Burada Yargıtay Anayasa’yı uyguluyor. Anayasa Mahkemesi ise ısrarla uygulamıyor. Her şey nettir. Devlete karşı suç işleyen milletvekili olamaz. Olsa bile milletvekilliği düşürülür. Burada hukuka aykırı durum yok. Yargı kararı verilir ve Meclis’e gönderilir. Meclis’te karar okunur ve milletvekilliği düşürülür. Burada Meclis’in ekstra kararı yok. Kural ne? Yargı silsilesi bitmiş, dosya kapanmış ise milletvekilliği biter. Burada birinci, ikinci mahkeme kararı vermiş. Yargıtay da kararı onamış. Dosya kapanmış. Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla dosya açılamaz. Muhalefet de yanlış içindedir. Meclis, provokatörleri aklama yeri değildir. Meclis, kanun üretme yeridir. Gezi’den yargılananları parlamentoya getirmenin anlamı yoktur. Ama karşımızda hükümete karşı konum alanların eylemlerine kör kalan bir muhalefet var. Gezi’yi provokasyon olarak görmeyen addetmeyen bir muhalefet var. Atalay için de Kavala için de Demirtaş için de savunmaya geçen muhalefeti tarih affetmez. Ceza alan birine ‘Siyasi tutsak’ demek ne demektir? Onun için CHP ve DEM halktan rağbet görmüyor. Görmesin de. Allah bunlara imkân vermesin.”

Anayasa Mahkemesinin derdi

Avukat Cengiz Ocakçı da şunları dile getirdi: “Anayasa Mahkemesi de muhalefet de yanlış içinde. Tuz koktu. Gıda ürününün kokmaması için tuzlandığı muhakkak. Hukukta da tuz görevini Anayasa Mahkemesi görüyordu. Ama o tuz koktu. Anayasa Mahkemesi, görevinin dışına çıktı. Hukukun arkasından dolandı. Şu anda çok vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Anayasa Mahkemesi, Can Atalay kararıyla milleti tuş etmeye çalışıyor. Bir avukat olarak bu mahkemeye ‘Tuş etmeye çalıştığın millet senin milletin. Arkasından dolandığın hukuk senin hukukun. Delmek için didindiğin gemi senin gemin. Gemiyi delersen bindiğin dalı kesersin’ diye sesleniyorum. Anayasa Mahkemesi, hukukun arkasından dolanmasın. Adil olsun. Hukuka riayet etsin. Kuşku yok ki hukuk, devletin temelidir. Bu temel, iyi korunmalıdır. Onun için Anayasa Mahkemesi, karşı cenahın oyununa gelmemeli ve hatadan dönmelidir.

Münafıklığı bırakın

Muhalefete de çağrım var. Ülkeyi germeyi bırakın. Provokatörleri kollamaya ve kurtarmaya girişmeyin. Devlet düşmanlarını müdafaa etmeyin. Can Atalay gibi birinin avukatlığını yapmayın. Parlamentoyu oyalamayın. Kenara çekilin de parlamento esas görevini ifa etsin. Atalay gibi birini aday yapmak, kollamaya ve kurtarmaya kalkmak ne demek? Ey muhalefet, size ‘Devletin temeline dinamit mi koyuyorsunuz’ diye sormazlar mı? CHP’nin, DEM’in ve TİP’in devlet düşmanlarını milletvekili yahut belediye başkan adayı yapmaları siyasi münafıklık değil de nedir? Anayasa Mahkemesi’nin Atalay’la ilgili kararı hukuki münafıklık değil de nedir? Herkes kendine gelsin.”

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