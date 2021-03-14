Bu ihaleye FETÖ/PDY ile ilgisi bulunanlar katılamaz
Kütahya Emet Belediye Başkanlığı, 5 adet Servis ( S ) Plaka kullanım hakkını 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü satılmak üzere ihaleye çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ihale 25/03/2021 Perşembe günü saat 14.00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenlerden FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle bir ilgisi bulunmadığı hakkında taahhütname istenecek.
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