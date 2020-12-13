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Gündem Bu ifadeler bir Prof'a ait: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti
Gündem

Bu ifadeler bir Prof'a ait: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti

Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 22:26:00 -
Bu ifadeler bir Prof'a ait: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti

Prof. Dr. Ahmet Saltık twitter hesabından yaptığı paylaşımında skandal ifadeler kullandı.

'Erdoğan ölümlerden hukuki olarak sorumlu tutulacak'

Koronavirüs salgınında gelinen mevcut duruma karşı 14 gün kapatmanın kaçınılmaz olduğunU öne süren Prof. Saltık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukuksal olarak ölümlerden sorumlu tutulacağını söyledi:

"AKP = Erdoğan’ı bir kez daha bu elzem kararı hemen yarın almaya çağırıyor, aksi takdirde önlenebilecek tüm ölümlerden hukuksal olarak sorumlu tutulacağını tarihe not düşüyoruz."

Prof. Saltık'ın ifadelerine sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

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