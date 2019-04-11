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Seçim 2019 Sayfası

Bu iddialar seçimi iptal ettirir

31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde İstanbul’da gündeme gelen şaibeler ve usulsüzlüklerin ardından Yüksek Seçim Kuruluna yapılan itirazlar devam ediyor.

11 Nisan 2019 Perşembe 12:33
Bu iddialar seçimi iptal ettirir

31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde İstanbul’da gündeme gelen şaibeler ve usulsüzlüklerin ardından Yüksek Seçim Kuruluna yapılan itirazlar devam ediyor. Büyükçekmece’de usulsüz seçmen kaydı yapılmasının ardından, ilçede seçimin iptaline ilişkin başvuru yapan AK Parti’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için de olağanüstü itirazda bulunacağı açıklandı.

“Şüphelerle İstanbul’u yönetmek mümkün değildir”

Gelişmeleri değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şunları ifade etti: “Geçersiz oyların ve bazı sandıkların yeniden sayımında ortaya çıkan sonuç; organize bir elin seçimlere gölge düşürdüğünü ve millet iradesinin gerçek anlamda tecellisine engel olduğunu göstermektedir. Oluşan bu şaibeli durumun ortadan kalkması için seçimlerin yeniden yapılması en mantıklı yol olarak gözükmektedir. Ancak buna karar verecek olan YSK’dır. Artık top onlarda. İstifhamlar, şüpheler ile İstanbul’u yönetmek mümkün değildir. Meşruiyet tartışmalarının son bulması için seçimlerin yenilenmesi doğru karar olacaktır.

İstanbul’da tekrarı gerekir

Hukukçular Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Avukat Yaşar Baş ise, şunları dile getirdi: “AK Parti’nin iddiaları son derece ciddi iddialar. Bu ciddi iddialar, seçimlerin iptalini gerektirir. Seçimin amacı millet iradesinin tam olarak sandığa yansımasıdır. Milletin iradesinin yansımasının manipüle edecek her türlü davranış seçim hukukuna aykırıdır. Türkiye köklü bir seçim geleneğine sahip. YSK, Türkiye seçim tarihinde onlarca defa bu kuralı uygulamıştır. Bu defa İstanbul söz konusu olduğu için tartışma gündemin ilk maddesini oluşturuyor. İtirazlar ve yeniden sayımlar normal bir süreçtir ancak seçim sonucunu etkileyebilecek bu düzeyde şaibeler seçimin tekrarını gerektirir.

Uysal: Büyükçekmece’deki iptal, Büyükşehir’i de etkiler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal da, yaptığı basın toplantısında, “Büyükçekmece’de AK Parti’ye oy verenler listeden düşürülmüş. Sahte seçmen kayıtları daha neler neler... Türkiye, seçim tarihi boyunca böyle bir organize işlem görmemiş. Soruşturma başladı. Seçimlerin bu şaibeden kurtulması adına öncelikle Büyükçekmece seçimlerinin iptal edileceğini düşünüyorum. Büyükçekmece’deki seçimler iptal edilirse, buradaki trafiğe baktığımızda İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri de bundan etkilenir.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 12:33
  1. yerel seçimler
  2. Yüksek Seçim Kurulu
  3. Büyükçekmece’de usulsüz seçmen kaydı
  4. AK Parti
  5. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  6. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan
  7. YSK
  8. Hukukçular Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Avukat Yaşar Baş
  9. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal

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