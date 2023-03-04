Bu iddia Türkiye'yi ayağa kaldıracak! Meral Akşener bunu yapmaya hazırlanıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı aday olmaya çağırması ve ağır suçlamalar yönelttiği Altılı Masa'dan kalkmasına ilişkin olarak, "İki isim de kabul etmezse Akşener’in planı hazır. 'Ben ilk günden beri aynı tezleri savunuyorum. Madem reddettiler o zaman bir kadın olarak ben adayım' diyecek" dedi.

Fırat, yazısında şunları kaydetti:

"CHP ve Masa ile hareket ettiği için oy kaybettiğini savunan İYİ Parti Akşener’in aday olması durumunda iki olasılığa hazırlanıyor.

Ana muhalefet partisi olmak.

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Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa, günün şartlarına göre karar verilecek. Bu da bazı siyasi pazarlıkları beraberinde getirecek.

Seçim birinci turda bir aday tarafından kazanılırsa 'Türkiye gerçekleri ortada, elimizi taşın altına koymaya hazırız' demesi şaşırtıcı olmasın.

Bu cümlenin Cumhur İttifakı için de geçerli olacağını söylemem hiç şaşırtıcı olmasın."

Fırat ayrıca "Akşener, HDP’nin çok tartışıldığı bir dönemde, 'Tamam ben kalkayım onlar otursun' dedi. Sözünü sakınmamakla bilinen Akşener’in CHP’li bir büyükşehir belediye başkanına ise 'Sizinkiler can sıkıcı işler yapıyor, masayı dağıtırım, CHP’yi de ikiye bölerim' dediği de iddia ediliyor" iddiasını da aktardı.