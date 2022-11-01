Bu iddia gündeme bomba gibi düştü! O partiler de 6'lı masaya katılacak

Canlı yayın sırasında gazeteci tartaklamasıyla tanınan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Hüseyin Baş'ın genel başkanı olduğu Bağımsız Türkiye Partisi haricinde, herhangi bir ittifak içinde bulunmayan bazı partilerin 6’lı masada yer alma taleplerini ilettiğini ileri sürdü. "Hatta o derece ki, muhafazakar partilerin yanı sıra solun farklı kesimlerinde yer alan, hatta geçmişin etkin, bugünün ise az oy alan partilerinden benzer talepler gelmiş" iddiasını ortaya atan Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Altılı masa tam da vatandaşa neler yapacağını açıklamaya hazırlanırken, yeni bir tartışma alanı da ortaya çıktı.

Hem de CHP liderinin adaylığı, ardından başörtüsüne kanuni serbestlikle yürüyen tartışmanın kendilerini geriye düşürdüğünü söyledikleri bir dönemde.

Oysa hedeflerinde vatandaşın da sürekli dile getirdiğini söyledikleri, iktidara geldiklerinde ne yapacaklarına ilişkin yol haritasının açıklanması vardı…

Tartışma da kısa süre önce, Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş’ın Millet İttifakı’na katılmak istediği beyanı üzerine, İYİ Parti lideri Akşener’in ziyaret ederek davette bulunmasıyla yükseldi.

Hemen belirteyim, tartışmanın 14 Kasım’da DEVA Partisi ev sahipliğinde yapılması planlanan 6’lı masa toplantısına kadar devam etmesi de pek olası görülmüyor.

KILIÇDAROĞLU’NA TELEFON

Çünkü partilerin ağırlıklı bölümünün bu konudaki düşüncesi benzer:

“Bu kadar yol aldıktan sonra 7’nci partinin katılımı güç olur. Masada değil ama seçim döneminde ortak listede yer alabilir…”

Bu yaklaşıma İYİ Parti’nin “olmazsa olmaz” yaklaşımı da söz konusu değil.

Zaten son günlerde ardı sıra yapılan açıklamalarda da dikkat çekildiği gibi İYİ Parti’den gelen açıklamalar da “Buna liderler karar verir” yönünde.

Nitekim dün de sohbetimiz sırasında partinin önde gelen isimlerinden Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, benzer bir yaklaşımda bulundu.

Henüz bir parti kararının bulunmadığının altını çizerek, kişisel görüşünün, “Biz niyetimizi ortaya koyduk. Masaya önereceğimizi söyledik. Öneririz, liderler karar verir. Hepimiz de saygı gösteririz” dedi.

Benzer yaklaşımı İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da gösterdi; 6’lı masanın stratejisinin kesintisiz devam ettiğine vurgu yaptı.

Nitekim Akşener de Baş ile görüşmesinin hemen ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu arayıp, ele aldıkları konular hakkında bilgi aktarmış.

Anlaşılan o ki Kadiri tarikatının önde gelenlerinin etkin görev üstlendiği Bağımsız Türkiye Partisi’nin bu aşamada 6’lı masada olmasına pek sıcak bakılmıyor.

GELMEK İSTEYEN BAŞKALARI DA VAR…

Aktarıldığına göre BTP dışında da herhangi bir ittifak içinde bulunmayan bazı partiler 6’lı masada yer alma taleplerini iletmiş.

Hatta o derece ki, muhafazakar partilerin yanı sıra solun farklı kesimlerinde yer alan, hatta geçmişin etkin, bugünün ise az oy alan partilerinden benzer talepler gelmiş.

Bazıları SP üzerinden, bazıları da Gelecek Partisi aracılığıyla 6’lı masada olma talebini aktarmış.

Talepte bulananlara da aynı yaklaşım gösterilmiş; hepsini birden masaya almanın karar süreçlerine etki yapacağına dikkat çekilmiş.

Bunu aktaranlar, geçmişte liderler zirvesinde alınan karar gereği genişlemeye kapının kapandığı, “6 parti dışında katılım olmaması kuralının” geçerliliğini sürdürdüğüne vurgu yaptı.

Özetle BTP’ye verilecek mesaj da bugünden kesinleşmiş görünüyor:

“Bizimle yol alabilirsiniz ama masada değil. Aramızdaki bir parti veya ittifakın listesi olması kaydıyla…”

Burada tek başına Saadet Partisi’nin bir direncinden çok diğer bileşenlerin gerekçeleri öne çıkıyor…

SAADET KONGRESİNDEN ÇIKAN MESAJ

Ayrıca önceki gün Olağanüstü Büyük Kongresi’ni yapan Saadet Partisi’ndeki konuşmalarda da dikkat ettim bu konuya giren olmadığı gibi, 6’lı masanın daha güçlü hale gelmesi yönündeki talepler vardı."