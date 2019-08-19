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Bu içecekler dişlerinizi perişan ediyor!

Herkes şahane bir gülümsemeye ve bembeyaz dişlere sahip olmak ister. Yedikleriniz, içtikleriniz ise bembeyaz görünümünü gölgeleyebilir. İşte, dişlerinizi olumsuz etkileyen o içecekler!

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:13
Bu içecekler dişlerinizi perişan ediyor!

"Çok şeker yersen dişlerin çürür" sözünü çocuklar için sık sık kullanırız. Peki, gerçekten yalnızca şeker mi dişleri olumsuz etkiliyor? İşte, dişleri olumsuz etkileyen o içecekler!

Meyve suyu

Uzmanlar sağlıklı bir beden için meyve sularının fazlaca tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor. Bolca şeker içeren meyve suları yerine günde iki porsiyon meyve tüketmeniz daha uygun olacaktır. Bolca kalori ve şeker içeren meyve suları yerine tatlandırdığınız suları tüketmeniz daha uygun olacaktır. Bolca şeker içeren bu içecekler ayrıca dişleri de olumsuz etkiler.

Limonata

İçerdiği asit nedeniyle limonata da diş yapısına ciddi zararlar veriyor. Bolca limonata tüketmek hem fazladan kalori almanıza hem de dişlerinizin çürümesine yol açabilir.

Enerji içecekleri

Enerji içecekleri çok ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. İçeriğindeki kimyasallar ve kafein nedeniyle bu tip içecekler dişlerin çürümesine ve sararmasına yol açıyor.

Sağlık için en doğrusu nedir?

Sağlıklı bir beden için en iyi içecek sudur. Günde en az 2,5 litre su tüketerek sağlıklı bir bedene sahip olabilirsiniz. Canınız serin bir şeyler içmek istediğinde kesinlikle bu tip içecekler tüketmeyin. En sağlıklı içecek olan suyu tüketmelisiniz. Suyun tadını beğenmediğini söyleyenler ise içeceklerini salatalık, nane ya da çilekle lezzetlendirebilir.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:13
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