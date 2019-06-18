Bu içecek tarifi damarları temizliyor

Dengesiz beslenme sonucu tıkanan damarlar ölüm riskini arttırmaktadır. Bu nedenlerden dolayı damar sağlığına özellikle dikkat edilmesi gerekir. İşte şimdi size tarif edeceğimiz içecek damarları temizlemeye büyük oranda yardımcı oluyor. İşte damarları temizleyen içecek tarifi...

Malzemeler

- 250 ml zencefil suyu -

- 250 ml sarımsak püresi

- 250 ml limon suyu

- 250 ml elma sirkesi

- 5 yemek kaşığı bal

Yapılışı

Bal hariç tüm malzemeleri karıştırın ve orta ateşte 30 dakika pişirin. Karışımı sürekli karıştırın. Daha sonra bir kenara alıp soğumasını bekleyin. Karışıma bal ekleyin, karıştırın ve karışımı temiz bir şişeye dökün. Bu içeceği buzdolabında 1 ila 2 ay boyunca saklayabilirsiniz.

Bu içecekten aç karnına her sabah 1 çorba kaşığı tüketin.