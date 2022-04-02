Bu içecek, karaciğeri 20 yaş birden gençleştiriyor

Bitki olarak uzun yıllardır kullanılmasına rağmen Osmanlı mutfağında şerbeti yapıldıktan sonra tanının demirhindinin insan sağlığına inanılmaz faydaları vardır. Özellikle karaciğerin fonksiyonunu güçlendirerek toksinleri vücuttan atmasına yardımcı olur.

Ana vatanı Afrika olan demirhindi 5000 yıl öne keşfedilmiş gıda olarak tüketilmesinin yanı sıra bitkisel tedavilerde de kullanılmıştır. Bir diğer adı hint hurması olarak geçen demirhindinin yaprakları hayvanlara yem olarak verilirken meyvesinden reçel de yapılır. Ekşimsi bir tadı olan demirhindi bitkisi yemeklere salatalara ve turşulara konulabilir. Bazı yörelerde üzerine toz şeker atılıp tüketilir. Papatya, sinameki ile karıştırılarak doğal müshil ilacı da elde edilir. Ancak çok güçlü bir müshil olduğundan bir uzmana başvurmadan tüketilmesi önerilmez.

Ülkemizde Osmanlı zamanında keşfedilmiş. Şerbet olarak sarayda yapılan bu bitkinin insan sağlığına faydaları keşfedildikten sonra doğal tıbbi tedavilerde de kullanılmıştır. Düzenli tüketildiğinde karaciğeri temizleyerek 20 yaş gençleştirdiği tespit edilmiştir. Güçlü bir anti-oksidan ve anti-enflamatuar olmasının yanı sıra içerisinde E, B, C vitaminleri ve demir, fosfor, manganez ve diyet lifi barındırmaktadır.

Demirhindi şerbetinin faydaları nelerdir? Düzenli olarak içerseniz ne olur?

•Susuzluğu gidermesi en yaygın faydaları arasındadır. Ayrıca vücuttaki sıvı oranını dengeleyerek böbreklerde taş ya da kum oluşumu da engeller. Bu yüzden uzmanlar özellikle akşam yemeğinden sonra en fazla 2 bardak demirhindi şerbeti içilmesini tavsiye eder.

•Bazı besinlerden dolayı ortaya çıkan mide ekşimesine de iyi gelir. İçerdiği antioksidan maddeler sayesinde mide asidini dengeleyerek ciddi rahatsızlıkları önler. Ayrıca demirhindi şerbeti bağırsakları yumuşatarak kabızlık gibi ciddi olan sindirim sorunun oluşumunu önler. Metabolizmayı hızlandırarak besinlerin kana çabuk karışmasını sağlarken toksinlerinde vücuttan atılmasını sağlar.

•Çevresel etkilerden dolayı deforme olmuş sinir hücrelerindeki toksinleri azaltarak psikolojik hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Konsantre gücünü artırarak yorgunluk gibi sağlık sorunlarının yaşanmasını önler.

•C vitamini kandaki kötü kolesterolü düşürerek damarlardaki kanın akışını kolaylaştırır. Demirhindi meyvesinde yüksek oranda bulunan bu vitamin damarlardaki kanın akışını kolaylaştırarak kalp rahatsızlıklarına yakalanma oranını düşürür. Aynı zamanda bu duruma bağlı ortaya çıkabilecek yüksek tansiyonu da önlemiş olur.

•Anti-mikrobiyal özelliği sayesinde de vücuttaki zararlı parazitleri azaltır. Bağışıklığı güçlendirerek vücudu kanserli hücrelere karşı korur. Aynı zamanda bağırsaklardaki kurtları ortadan kaldırır.

•Demirhindiden yapılan içecek karaciğeri tüm toksinler temizler. 20 yaş karaciğeri gençleştirir. 50 gram demir hindiyi yarım litre suyun içinde kaynatınız. Daha sonra suyu süzünüz ve sabah akşam bir bardak tüketebilirsiniz.