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Gündem Bu hesabı yapamayan Ekrem, İstanbul’u yönetiyor!
Gündem

Bu hesabı yapamayan Ekrem, İstanbul’u yönetiyor!

Hesap yapmayı bilmeden İstanbul'u yönetmeye kalkışan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akit TV'ye yönelik haciz işlemi başlattırdı. İmamoğlu'nun basını susturmaya yönelik girişimine halk sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 14:01:00 - 2021-06-19 14:53:17
Bu hesabı yapamayan Ekrem, İstanbul’u yönetiyor!

 yeniakit.com.tr 

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akit TV'ye açtığı 6 davadan 5'ini kaybederek borçlu duruma düşmesine rağmen kurumumuzu baskı altına almak için haciz işlemi başlattı. Akit TV'ye 6 dava açan CHP'li İmamoğlu, sadece 1'ini kazandı. Kaybettiği 5 davadan 21 bin 500 TL borçlanan İmamoğlu, kendi alacağı olan 20 bin lira için haciz istemesi pes dedirtti. Kaybettiği davalar nedeniyle Akit TV'ye borçlanan CHP'li İmamoğlu, kendi yandaşlarını tatmin etmek için "haciz baskını" yaptırdı. Cuma vakti Akit TV’ye yapılan baskında kurumumuza ait televizyon ve birçok bilgisayara el konuldu.

Halk Akit TV’nin yanında

İBB Başkanı İmamoğlu’nun Akit TV’ye yönelik rezil adımının ardından sol basın da CHP yalakalığı yaparak aldıkları paranın hakkını verdi. Ancak gerçekten basın özgürlüğünü destekleyen halk Akit’in yanında yer aldı. Sosyal medyada birçok vatandaş, Akit TV’ye verdikleri desteği dile getirdi.

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Yorumlar

vatandaş

bırakın bu ŞOVMENİ yahu , bu batı uşağından bir halt olmaz.nokta bu gafile oy veren Süleymancilara yazık lar olsun , gittiler din düşmanını desteklediler.
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Memo

Hain olmak böyle birşey
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