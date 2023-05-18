Bu hataları sakın yapmayın! Sahte güneş gözlüğünde büyük tehlike

Son zamanlarda modadan etkilenerek ilerlese de insan sağlığı için en önemli konulardan biri olan optik sektörü, Türkiye’de ve dünyada gelişmeye devam ediyor. Sektör büyümeye devam ederken en büyük tehdit olarak karşımıza çıkan sahte veya işporta gözlükler, göz sağlığını hiçe sayıyor..

Türkiye’de her yıl 15 milyona yakın gözlük satışı yapıldığını belirten Papary Sunglasses Yönetim Kurulu Başkanı Optisyen Fahrettin Keleş, “Bu satışların sadece yüzde 60’ının yasal yollardan yapılıyor. Özellikle güneş gözlüğü pazarında kayıt dışı satışın çok fazla olduğunu görüyoruz. Güneş gözlüğü aksesuardır, ancak aynı zamanda sağlık aparatıdır. Bu yüzden merdivenaltı diyebileceğimiz işportalardan alınmamalı, güvenilir optik mağazaları tercih edilmelidir. Hem online platformlarda hem de mağazalarda yapılan bu satışlar ile göz sağlığı hiçe sayılıyor” dedi.

“Sahte güneş gözlüklerinde kullanılan kimyasal malzemeler hem göz hem de cilde zararlı”

Güneş gözlüğü alırken yapılan hatalı seçimlerin göz sağlığının kaybedilmesine neden olduğunu söyleyen Keleş, “Sahte güneş gözlüklerinin UV koruması yok veya yetersiz. Bu durumda gözler zararlı UV ışınlarına maruz kalıyor ve katarakt, pterjium ve retina hasarı gibi göz problemlerine yol açıyor. İşportada satılan güneş gözlükleri düşük kaliteli lenslerden yapılıyor. Bu da kişilerde baş ağrısı, bulanık görme, göz yorgunluğu ve göz kızarıklığı gibi rahatsızlıklara sebep oluyor. Aynı zamanda yanlış renk filtreleri nedeniyle gerçek renkler bozuk görünür ve görsel algıyı etkileyebilir. Özellikle trafikte güvenlik riski oluşturabilir. Sahte güneş gözlüklerinde kullanılan kimyasal malzemeler ise hem göz hem de cilt için önemli sorun. Düşük maliyetli üretim yöntemleriyle üretildiği için gözlüklerde bulunan zararlı kimyasallar temas ettikleri ciltle veya gözle temas ettiğinde tahrişe, alerjik reaksiyonlara veya enfeksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle göz sağlığını maksimum seviyede korumak için güvenilir, orijinal ve güneş koruması sağlayan güneş gözlükleri tercih edilmesi önemlidir.”