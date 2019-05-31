0553 313 94 23

Bu hastalık daha çok çocuklarda görülüyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:23
Bu hastalık daha çok çocuklarda görülüyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Alihan Derincek, "Skolyoz şekil bozukluğuna sebep olmakla beraber kalp ve akciğer üzerinde olumsuz etkilere neden olabiliyor. Bu sebeple skolyoz, mutlaka ciddiye alınarak tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır" dedi.


Omurganın göğüs veya bel bölgelerinde görülebilen yana doğru eğrilik olarak adlandırılan skolyoz hastalığında, omurlar sadece yana doğru yer değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda kendi ekseni etrafında da dönerek ciddi sağlık problemlerine de yol açıyor.


Skolyoz, doğuştan oluşan omurga hataları nedeniyle oluşabildiği gibi hızlı büyüme, genetik faktörler veya sinir ve kas sisteminde gelişen rahatsızlıklarla da ortaya çıkabiliyor. Dünyada her 100 çocuktan 3’ünde görülen skolyoz, tedavi edilmediği takdirde hayati risklere de neden olabiliyor.


Medline Adana Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Alihan Derincek, skolyozun yeni doğan bir bebekten, 70-80 yaşındaki bir kişiye kadar her yaşta görülebildiğini belirterek, "Bizim sıklıkla gördüğümüz skolyoz, ergenlerde rastladığımız sebebi bilinmeyen skolyoz tipidir. Ergen tipi skolyoz, daha çok kız çocuklarında görülüyor. Genetik bir takım yatkınlıklar olduğu düşünülüyor ancak sebebini tam olarak henüz bilmiyoruz" diye konuştu.


Skolyozun bir omurga deformitesi olarak görüldüğünü ve ciddi sağlık problemlerine de yol açabildiğinin altını çizen Prof. Dr. Derincek, "Skolyoz şekil bozukluğuna sebep olmakla beraber ilerlediğinde akciğer ve kalp üzerinde de olumsuz etkilere neden olabiliyor. Özellikle göğüs kafesinin daralmasına bağlı olarak solunum yetmezliği ortaya çıkabiliyor. Bu sebeple skolyoz, mutlaka ciddiye alınarak uygun tedavisi yapılması gereken bir hastalıktır" ifadelerini kullandı.


Skolyozun güncel tedavi yöntemlerinin 3 şekilde olduğunu belirten Prof. Dr. Derincek, bu yöntemleri ve süreci şu şekilde anlattı:


"Skolyozun erken döneminde yani derecelerin küçük olduğu evrelerde hastalık takip altına alınır. Çünkü her eğrilik ilerlemez, bazıları yerinde sayabilir. İlerleyecek olan eğrilikler 20 derecenin altındaysa fizik tedaviye alıyoruz. Eğer eğrilik 40 dereceyi geçtiyse skolyozu cerrahi manevralarla düzeltme gereği doğuyor. Cerrahi tedavide klasik yöntem, omurga kemiğine koyulan vidalarla düzeltme manevralarıdır. Son yıllarda erken başlangıçlı skolyozlarda yani 10 yaşından küçük hastalarda kullandığımız yöntem, omurgayı dondurmadan hastanın büyümesine müsaade eden manyetik çubuklar. Ameliyatla uyguladığımız bu manyetik çubukları, belirli aralıklarla polikliniklerde bir cihaz sayesinde uzatarak, çocuğun büyümesine de imkan tanıyoruz. Başka bir yöntem de son yıllarda popülaritesi artan, omurgan gergi bando yöntemi. Bu yöntemle polyester malzemeden yapılmış özel bir bant yardımıyla füzyon ameliyatı yapmadan yani dondurmadan belli derecelere kadar olan skolyozları düzeltip tedavi edebiliyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:23
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çankaya’da Dünya Çevre Günü’ne erken kutlama
    1. Çankaya’da Dünya Çevre Günü’ne erken..
    2. Daikin Türkiye, İSO 500’de 75 basamak..
    3. Fuhuş zanlıları adliyede
    4. Burhaniye’de Kızıklı Yağlı Güreşleri..
    5. Meksika'da göçmen kampından firar
    6. 7 yaşında kalbi duran çocuk ADÜ’de..
    7. Bolu’da oteller yüzde 95 doluluk..
    8. Konfeksiyoncular peşin alamıyor,..
    9. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    10. Denizli Cumhuriyet Başsavcısından..
    11. Fenerbahçe Beko-TOFAŞ serisi başlıyor
    12. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının..
    13. Başkan Yılmaz: "Tüm duaların kabul..
    14. DAĞ-DER ailesi iftarda buluştu
    15. Dünyanın ilk wellness kampüsü..
    16. ABD, Pakistanlı diplomatlara tanıdığı..
    17. ’Sağlık Yaşam Sağlıklı Çevre ile Olur’..
    18. Akdeniz’de Siyonist haydutluğun 9...
    19. Kadınlar 15 ailenin sofrasına aş..
    20. Down sendromlu Sabri’nin oruç..
    21. THY’den ABD yolcularına ‘sıvı madde’..
    22. (Özel) Bursaspor taraftarları mali..
    23. Meksika Başkanı Obrador'dan Trump'ın..
    24. Maltepe Belediyesinde bayramlaşma
    25. Seferihisar bayram tatiline hazır
    26. Ücretsiz ben taramasında 'çirkin ördek..
    27. Ayvalıklı engellilerden piknikli iftar
    28. Bakan Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselen..
    29. UID ramazanda Saraybosnalıların..
    30. Yaylalarda koyun kırkma dönemi başladı
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'