Bu halde hastaneye geldi! Bakın ne sordu
Güney Afrika'da iki kişinin saldırısına uğrayan bir adam, başında saplı bıçakla kanlar damlayarak hastaneye ulaştı. Adamın hastanede 'Müsait bir doktor var mı?' diye sorması herkesi şaşırttı.22 Kasım 2018 Perşembe 09:04
34 yaşındaki Shaun Wayne'i görenler küçük dilini yuttu ancak Hastaneye kafasına saplı 15 cm'lik bıçakla yürüyerek gelen Wayne'in sakin bir şekilde "Müsait bir doktor var mı?" diye sorması ise herkesi şaşırttı.
Kafatası tamamen iyileşecek
Hemen ameliyata alınan ve hayatta kalan adamın fotoğrafı ise, sosyal medyada viral oldu. Bisikletçinin annesine kafatasının tamamen iyileşeceğini söyleyen Dr. Brendan Venter, Wayne'nin çok şanslı olduğunu belirtti.
Yerel medya, 34 yaşındaki erkeğin bisikletini gasp etmek isteyen saldırganların bıçak kullandığını bildiriyor.
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