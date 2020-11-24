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Gündem Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Gündem

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle yeni tedbirler alınmaya devam ederken "Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusuna an itibariyle yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı, corona virüsüne karşı alınan yeni tedbirlerle ilgili genelgede hafta sonu günleri için ilan edilen sokağa çıkma yasağının ayrıntılarını belirledi. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-11-24 17:03:00 -
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

İlki Nisan ayında ilan edilen, Haziran ayına kadar süren sokağa çıkma yasağı uygulaması geçtiğimiz hafta sonu tekrar uygulanmaya başladı. Bundan sonraki hafta sonlarında da sokağa çıkma yasağı yeni bir karar alınıncaya kadar devam edecek.

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni corona virüsü tedbirlerini açıkladı. Hafta sonları saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

*Hafta sonları saat 10.00- 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

*Bu doğrultuda ilk uygulama olarak Cumartesi günü saat 20:00 den Pazar günü saat 10:00 a kadar ve Pazar günü saat 20:00 den Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecek.

 

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