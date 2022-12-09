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Eğitim Bu hafta sonu sınav var mı? 10-11 Aralık ne sınavı hangi sınav var?
Eğitim

Bu hafta sonu sınav var mı? 10-11 Aralık ne sınavı hangi sınav var?

Hafta sonu ulaşım ücretsiz mi? Hafta sonu için plan yapacak olanlar 10-11 Aralık tarihlerinde sınav olup olmadığını, bu hafta hangi sınavların yapılacağını araştırıyor. Peki, cumartesi günü sınav olacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-12-09 15:39:00 -
Bu hafta sonu sınav var mı? 10-11 Aralık ne sınavı hangi sınav var?

Cumartesi ve pazar günü için plan yapacak olanların pek çoğu hafta sonu sınavların olup olmadığını, ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Bu sebeple 'Bu hafta sınav var mı?' sorusunun cevabı çok sık araştırılıyor.

Bu hafta sonu sınav var mı? 10-11 Aralık ne sınavı hangi sınav var?

10-11 Aralık tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2022-2023 güz dönemi ara sınavları yapılacak. Sınavların ilk oturumu 09.30'da ikinci oturumları ise 14.00'te başlayacak.

AÖF ara sınavlarına girecek olanlar 'Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?' sorusunun cevabını da araştırıyor. AÖF sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar 'Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi' üzerinden sınav giriş yerlerini öğrenebiliyor.

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