Bu hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonu hava yağışlı mı?
Hafta sonu öncesinde pek çok kişi 'Hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta sonu hangi iller için yağış uyarısı var?
Milyonlarca kişi hafta sonu havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, bu hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?
Bu hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonu hava yağışlı mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Aydın ve Muğla çevreleri ile yarın Denizli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 7°C, 14°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 7°C, 15°C
Az bulutlu
EGE
Kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu, Aydın ve Muğla çevreleri ile yarın Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 9°C
Az bulutlu
DENİZLİ 5°C, 13°C
Az bulutlu, yarın parçalı bulutlu ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
İZMİR 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 3°C, 14°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA 5°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 10°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 0°C, 11°C
Az bulutlu
MERSİN 10°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 0°C, 9°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR -1°C, 10°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ -5°C, 7°C
Az bulutlu ve açık
KONYA -1°C, 9°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU 0°C, 11°C
Az bulutlu
KASTAMONU -3°C, 8°C
Az bulutlu
SİNOP 8°C, 15°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 13°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA 1°C, 11°C
Az bulutlu
SAMSUN 9°C, 15°C
Az bulutlu
TOKAT 0°C, 9°C
Az bulutlu
TRABZON 7°C, 15°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AĞRI -7°C, 7°C
Az bulutlu
ERZURUM -8°C, 4°C
Az bulutlu
MALATYA -2°C, 7°C
Az bulutlu ve açık
VAN -5°C, 6°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 11°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 2°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 4°C, 11°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 4°C, 14°C
Az bulutlu ve açık