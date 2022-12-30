Milyonlarca kişi hafta sonu havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, bu hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?

Bu hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonu hava yağışlı mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Aydın ve Muğla çevreleri ile yarın Denizli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 14°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 7°C, 15°C

Az bulutlu

EGE

Kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu, Aydın ve Muğla çevreleri ile yarın Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 9°C

Az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 13°C

Az bulutlu, yarın parçalı bulutlu ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

İZMİR 7°C, 18°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 3°C, 14°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA 5°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 10°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 0°C, 11°C

Az bulutlu

MERSİN 10°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 0°C, 9°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR -1°C, 10°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ -5°C, 7°C

Az bulutlu ve açık

KONYA -1°C, 9°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU 0°C, 11°C

Az bulutlu

KASTAMONU -3°C, 8°C

Az bulutlu

SİNOP 8°C, 15°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 13°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA 1°C, 11°C

Az bulutlu

SAMSUN 9°C, 15°C

Az bulutlu

TOKAT 0°C, 9°C

Az bulutlu

TRABZON 7°C, 15°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AĞRI -7°C, 7°C

Az bulutlu

ERZURUM -8°C, 4°C

Az bulutlu

MALATYA -2°C, 7°C

Az bulutlu ve açık

VAN -5°C, 6°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 11°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 2°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 4°C, 11°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 4°C, 14°C

Az bulutlu ve açık