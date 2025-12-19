Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM sınav takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu hafta sonu yapılacak sınavlara ilişkin ayrıntılı takvimi kamuoyuyla paylaştı. Cumartesi ve pazar günleri Adalet Bakanlığı sınavları, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) farklı illerde ve farklı saatlerde uygulanacak. Adayların sınav binalarına giriş saatlerinden sınav sürelerine, ek süre uygulamalarından sonuç açıklama tarihlerine kadar birçok kritik ayrıntı belli oldu. İşte 20–21 Aralık hafta sonu ÖSYM sınav programının tüm detayları…

Adalet Bakanlığı sınavları kaç oturumda yapılacak?

Adalet Bakanlığı sınavları, 8 il ve 10 sınav merkezinde dört oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınavlar, Genel Yetenek ve Genel Kültür, Ortak Alan Bilgisi, Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı testlerini kapsayacak.

Birinci oturum olan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi, 20 Aralık Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak. Adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da sona erecek. Bu oturumda 65 soru sorulacak ve sınav süresi 80 dakika olacak. Sınav saat 11.35’te tamamlanacak. Ek süre kullanması uygun görülen adaylara 30 dakika ilave süre tanınacak.

Adli Yargı sınavı saat kaçta başlayacak?

Adli Yargı Testi’nin uygulanacağı ikinci oturum, 20 Aralık Cumartesi günü saat 14.45’te başlayacak. Adayların sınav binalarına girişleri saat 14.30’da sona erecek. Bu oturumda 35 soru yer alacak ve sınav süresi 50 dakika olacak. Sınav saat 15.35’te tamamlanacak. Ek süre hakkı bulunan adaylara 20 dakika ilave süre verilecek.

Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı oturumları ne zaman?

Adli Yargı-Avukat Testi’nin yer aldığı üçüncü oturum, 21 Aralık Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 35 sorudan oluşan sınav 50 dakika sürecek ve saat 11.05’te sona erecek. Ek süre hakkı bulunan adaylara 20 dakika ek süre tanınacak.

İdari Yargı Testi’nin yapılacağı dördüncü oturum ise 21 Aralık Pazar günü saat 14.45’te başlayacak. Bina girişleri saat 14.30’da tamamlanacak. Bu oturumda da 35 soru sorulacak ve sınav süresi 50 dakika olacak. Sınav saat 15.35’te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen adaylara 20 dakika ilave süre verilecek.

e-YDS hangi illerde ve kaç dakika sürecek?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/12 İngilizce), 20 Aralık Cumartesi günü Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan elektronik sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav saat 13.45’te başlayacak, adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda 80 soru yer alacak ve adaylara 180 dakika süre tanınacak. e-YDS saat 16.45’te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen adaylar için 30 dakika ilave süre uygulanacak.

YDUS sınavı hangi ilde yapılacak?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS 2’nci Dönem), 21 Aralık Pazar günü Ankara’da gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda çoktan seçmeli soruların yer aldığı alanlarda 60 soru bulunacak ve adaylara 80 dakika cevaplama süresi verilecek. Yazılı sınavın yapıldığı alanlarda ise cevaplama süresi 60 dakika olacak. Ek süre hakkı bulunan adaylar 30 dakika ilave süre kullanabilecek.

Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre e-YDS sonuçları 20 Aralık’ta, Adalet Bakanlığı sınav sonuçları 21 Ocak’ta, YDUS 2’nci Dönem sınav sonuçları ise 29 Ocak’ta açıklanacak.

Nüfus müdürlükleri açık olacak mı?

Kimlik belgesi bulunmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ya da fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günlerinde açık tutulacak.

Kaç aday ve görevli yer alacak?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy’un açıklamasına göre Adalet Bakanlığı sınavlarına on binlerce aday başvurdu. e-YDS’ye 5 bin 266, YDUS 2’nci Dönem sınavına ise 4 bin 522 aday katılacak. Kağıt tabanlı sınavlar için 148 sınav binası ve 2 bin 392 sınav salonu kullanılacak. Elektronik sınavlar için dört ilde 47 salon görev yapacak. Emniyet görevlileri dahil olmak üzere toplam 8 bin 448 kişi sınavlarda görev alacak. Engelli adaylar için gerekli düzenlemeler hem elektronik hem fiziki sınav merkezlerinde sağlandı.