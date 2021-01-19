Sokağa çıkma kısıtlaması 1 Şubat’ta bilecek mi? Koronavirüs salgını sebebiyle 1 Aralık’tan itibaren hafta sonları 56 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hafta içi ise akşam 21.00’de başlayan yasak ertesi sabah 05.00’te sona eriyor. Peki, sokağa çıkma yasakları bitecek mi?

Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vakalar azaldıkça bazı kısıtlamaların kaldırılacağını ifade etti. Bu sebeple vatandaşlar bu hafta sokağa çıkma yasağının olup olmadığını, 1 Şubat’ta normalleşme adımlarının atılıp atılmayacağını merak ediyor.

Koronavirüs kısıtlamaları kabine toplantısında gündeme gelecek. Konu hakkında kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor. Ancak kabine toplantısının ne zaman hangi gün yapılacağı henüz açıklanmadı.