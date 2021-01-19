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Yaşam Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı?
Yaşam

Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Son 7 haftadır uygulanan sokak kısıtlamasının ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hafta sonu yasakları kalkacak mı? Bu hafta sonu yasak var mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-19 15:27:00 -
Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma kısıtlaması 1 Şubat’ta bilecek mi? Koronavirüs salgını sebebiyle 1 Aralık’tan itibaren hafta sonları 56 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hafta içi ise akşam 21.00’de başlayan yasak ertesi sabah 05.00’te sona eriyor. Peki, sokağa çıkma yasakları bitecek mi?

Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vakalar azaldıkça bazı kısıtlamaların kaldırılacağını ifade etti. Bu sebeple vatandaşlar bu hafta sokağa çıkma yasağının olup olmadığını, 1 Şubat’ta normalleşme adımlarının atılıp atılmayacağını merak ediyor.

Koronavirüs kısıtlamaları kabine toplantısında gündeme gelecek. Konu hakkında kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor. Ancak kabine toplantısının ne zaman hangi gün yapılacağı henüz açıklanmadı.

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