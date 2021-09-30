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Kültür - Sanat Bu hafta sinemalarda hangi filmler var?
Kültür - Sanat

Bu hafta sinemalarda hangi filmler var?

Sinemalarda hangi filmler var? Sinemalarda bu hafta ne var? sorusu film tutkunları tarafınan merak edilmekte. Vizyondaki filmler, en son çıkan, en yeni filmler, güncel Hollywood ve Türk filmleri sinema severlerce araştırılmakta. Bu hafta vizyona 5’i yerli 4’ü yabanca 9 film girdi. Bu hafta sinemalarda Nefesini Tut 2, Sevgili Yoldaşlar, Müfreze ve İntikam: Soğuk Duş adlı filmler gösterime girecek. Peki bu hafta gösterime girecek filmlerin konuları neler? İşte sinemalarda vizyona girecek film ve konular.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 15:02:00 - 2021-09-30 15:03:55
Bu hafta sinemalarda hangi filmler var?

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek. Bu hafta vizyona girecek ilk film Nefesini Tut  2. Stephen Lang, Madelyn Grace, Adam Young, Brendan Sexton ve Bobby Schofield'in başrollerinde oynadığı "Nefesini Tut 2"nin yönetmen koltuğunda Rodo Sayagues oturuyor.

Korku ve gerilim türündeki film; evine girenlere cehennemi yaşatan görme engelli Norman'ın, bu kez kendisiyle birlikte yaşayan 11 yaşındaki Phoenix'i koruma motivasyonuna da sahip olarak evine girenlere karşı verdiği savaşı anlatıyor.

Sevgili Yoldaşlar filmi konusu, oyuncuları

Rus sinemasının önde gelen isimlerinden Andrey Konchalovskiy'nin yönetmenliğini yaptığı "Sevgili Yoldaşlar" Türk izleyicisi ile buluşacak. Yuliya Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrey Gusev, Yuliya Burova ve Sergei Erlish'in başrollerinde oynadığı film; Sovyetler Birliği tarihinin kanlı sayfalarından birini aralamayı amaçlıyor. 1962'de geçen film, Rusya'nın Novoçerkassk şehrinde gerçekleşen işçi katliamını merkezine alıyor.

Müfreze oyuncuları

Enes Bilal Taşçı'nın yönetmenliğini yaptığı "Müfreze" adlı filmde İsmail Hakkı, Sera Tokdemir, Emrah Girgin, Rabia Yalçın ve Serkan Kuru rol aldı.

Müfreze konusu

Senaryosu İsmet Emir Bubliş'e ait olan film; bir askeri birliğin Hakkari'ye bağlı bir köyde yaşayan küçük bir çocuğu kurtarma çabasına odaklanıyor.

Av filme oyuncuları

Billur Melis Koç, Ahmet Rıfat Şungar, Yağız Can Konyalı, Adam Bay ve Emre Yetim gibi isimlerin boşrollerinde oynadığı "Av" Emre Akay yönetmenliğinde sinema perdesine taşındı.

Av filmi konusu

Gerilim türündeki yapım; bir polisin yaptığı baskında partnerini kaybeden Ayşe'nin, peşine düşenlerle mücadelesini konu ediniyor.

İntikam: Soğuk Duş oyuncuları

Engin Akyıldırım'ın yönettiği; Gümrah Tolu, Sezen Aşırt ve Alpay Atilla'nın rol aldığı "İntikam: Soğuk Duş", öldürülen eşi ve kızının intikamını arayan bir adamın hikayesini ele alıyor.

Avcı İlk Kehanet oyuncuları koonusu

Onur Aldoğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu; Gürbey İleri, Bülent Çetinaslan, Turabi Çamkıran, Ferzan Hekimoğlu ve Levent Sülün gibi isimlerin oyuncu olarak kamera karşısına geçtiği "Avcı İlk Kehanet"; bir arkeoloji öğrencisinin başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

Kitab-ı Cin oyuncuları

Rasul Kuliev, Derya Acar, Sarkhan Shkhiyevv, Elif Şahin ve Halil Kumova'nın rol aldığı; yönetmenliğini Hakan Aydın'ın üstlendiği haftanın yerli korku filmi "Kitab-ı Cin"; dört üniversiteli gencin, bir cin ordusunu uyandırmalarıyla gelişen olayları konu ediniyor.

Süper Köpek ve Turbo Kedi konusu oyuncuları

Ben Smith'in yönetmenliğini üstlendiği haftanın animasyon filmi "Süper Köpek ve Turbo Kedi"; 50 yılını uzayda geçirdikten sonra artık tanıyamadığı yeryüzüne dönüş yapan Buddy ile ona yardımcı olan Felix'in hikayesini anlatıyor.

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