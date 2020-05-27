"Bu hafta harekete geçiyoruz"

Münübe Yılmaz

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Hong Kong'da yeni bir ulusal güvenlik yasası uygulama çabasından dolayı bu hafta harekete geçmeyi planladıklarını söyledi. Trump, dün Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerin, Çin’e Hong Kong’daki eylemleri yüzünden herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını sormaları üzerine Trump “Şimdi bir şeyler yapıyoruz. Bunu çok heyecan verici bulacağınızı düşünüyorum. Ancak bunun hakkında bugün konuşmayacağım” ifadesinde bulundu. Trump'ın hafta sonundan önce tüm dünyanın ABD'nin nasıl faaliyete geçtiğini öğreneceğini söylemesinin ardından, Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany Cin’in, Hong Kong’daki ulusal güvenlik yasası konusunda “büyük bir hata” yaptığını belirterek faaliyetlerini Hong Kong'dan çekmek isteyen ABD şirketlerinin harcamalarının Washington tarafından karşılanacağı açıklamasında bulundu. Hong Kong'un özerkliğine sınırlama getirecek olan güvenlik yasasının, Çin parlamentosu tarafından Perşembe günü onaylanması bekleniyor.