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Spor Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 26. hafta maçları
Spor

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 26. hafta maçları

Süper Lig puan durumu | Süper Lig'de 26. hafta heyecanı için geri sayım başladı. Peki, Süper Lig 26. hafta programı belli oldu mu? Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig güncel puan durumu

Yeniakit Publisher
2021-02-17 12:01:00 -
Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 26. hafta maçları

Süper Lig'de lider kim? Süper Lig'de 26. hafta 19 Şubat Cuma günü oynanacak Başakşehir-Trabzonspor maçıyla başlayacak. Salgın sebebiyle bu sezon ligde 21 takım yer alıyor. Bu sebeple her hafta bir takım ligi bay geçiyor. 26. haftada Beşiktaş ligi bay geçen ekip olacak. İşte, Süper Lig 26. hafta programı

Süper Lig 26.hafta programı

Süper Lig puan durumu

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