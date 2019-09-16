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Bu hafta hangi maçlar var? 2019-2020 Süper Lig 5. hafta fikstürü Süper Lig puan durumu

Bu hafta hangi maçlar var? Gelecek haftanın maçları. Süper Lig 5. hafta fikstürü sorgulanmakta. Galatasaray kendi sahasında Kasımpaşayı konut etti. Galatasaray-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Sorusunun cevabını verecek olursak 1-0. Beşiktaş Gazişehir Gaziantep maç sonucu ne oldu? Gazişehir’in konuğu Beşiktaş oldu. Beşiktaş misafir olduğu takıma 3-2 yenildi.Trabzonspor ile Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı. Süper Lig 5. hafta maç programı-fikstürü haber ve gelişmelerini bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında. Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 5. hafta fikstürü Süper Lig puan durumu son dakika haberleri, 30-31 Ağustos Spor Toto Süper Lig'de üçüncü hafta maç sonuçları. Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 5. hafta fikstürü sorgula.

16 Eylül 2019 Pazartesi 07:54
Bu hafta hangi maçlar var? 2019-2020 Süper Lig 5. hafta fikstürü Süper Lig puan durumu

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 5. hafta fikstürü sorgulanmakta. Galatasaray kendi sahasında Kasımpaşayı konut etti. Galatasaray-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Sorusunun cevabını verecek olursak 1-0. Beşiktaş Gazişehir Gaziantep maç sonucu ne oldu? Gazişehir’in konuğu Beşiktaş oldu. Beşiktaş misafir olduğu takıma 3-2 yenildi.  Trabzonspor ile Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı. Süper Lig 5. hafta maç programı-fikstürü haber ve gelişmelerini bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında. Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 5. hafta fikstürü Süper Lig puan durumu son dakika haberleri, 30-31 Ağustos Spor Toto Süper Lig'de üçüncü hafta maç sonuçları. Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 5. hafta fikstürü sorgula.

Süper Lig 4. Hafta maçlarında 16 Eylül Pazartesi günü saat 20:00’da Alanyaspor Fenerbahçe maçıyla sonlanacak. 

Süper Lig 5. hafta maç programı

Süper Lig’in 5. Haftası maçları 20 Eylül Cuma günü  20:30’da Göztepe Konyaspor maçıyla başlayacak.  Cumartesi günü Kasımpaşa Antalyaspor maçı oynanacak Kasımpaşa Antalyaspor maçının başlama saati 15:00. Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta? Yine 21 Eylül Cumartesi günü 20:00’da Fenerbahçe Ankaragücü maçı oynanacak. Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? 22 Eylül Pazar günü saat 19:00’da Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı için düdük çalınacak. 23 Eylül Pazartesi günü ise Beşiktaş Başakşehir maçı oynanacak. Beşiktaş Başakşehir maçı saat kaçta? Beşiktaş Başakşehir maçı saat 20:00’da oynanacak. Süper Lig 5. Hafta maçları Sivaspor Trabzonspor maçı ile sona erecek. Sivasspor Trabzonspor maçı saat kaçta? Bu maçın başlama saati ise 20:00.

Süper Lig 5. hafta 20-23 Eylül 2019 oynanacak maçlar ise şunlar:

Süper Lig puan durumu

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 07:54
  1. Konya
  2. Gaziantep
  3. Antalya
  4. Bu hafta hangi maçlar var?
  5. 2019-2020 Süper Lig 5. hafta fikstürü
  6. Süper Lig puan durumu
  7. Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta?
  8. Süper Lig 4. hafta maç sonuçlarına göre puan durumu
  9. Süper Lig 5 Hafta maç fikstürü
  10. Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
  11. Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
  12. Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
  13. Süper Lig 5. hafta maç programı
  14. Gelecek haftanın maçları

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