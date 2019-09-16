Bu hafta hangi maçlar var? 2019-2020 Süper Lig 5. hafta fikstürü Süper Lig puan durumu

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Süper Lig 4. Hafta maçlarında 16 Eylül Pazartesi günü saat 20:00’da Alanyaspor Fenerbahçe maçıyla sonlanacak.

Süper Lig 5. hafta maç programı

Süper Lig’in 5. Haftası maçları 20 Eylül Cuma günü 20:30’da Göztepe Konyaspor maçıyla başlayacak. Cumartesi günü Kasımpaşa Antalyaspor maçı oynanacak Kasımpaşa Antalyaspor maçının başlama saati 15:00. Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta? Yine 21 Eylül Cumartesi günü 20:00’da Fenerbahçe Ankaragücü maçı oynanacak. Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? 22 Eylül Pazar günü saat 19:00’da Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı için düdük çalınacak. 23 Eylül Pazartesi günü ise Beşiktaş Başakşehir maçı oynanacak. Beşiktaş Başakşehir maçı saat kaçta? Beşiktaş Başakşehir maçı saat 20:00’da oynanacak. Süper Lig 5. Hafta maçları Sivaspor Trabzonspor maçı ile sona erecek. Sivasspor Trabzonspor maçı saat kaçta? Bu maçın başlama saati ise 20:00.

Süper Lig 5. hafta 20-23 Eylül 2019 oynanacak maçlar ise şunlar:

Süper Lig puan durumu