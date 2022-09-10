Süper Lig'de 6.hafta 9 Eylül Cuma akşamı oynanan maçla başladı. Peki, bu hafta Fenerbahçe'nin maçı var mı?

Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı yok mu? Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman?

Koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2020 sezonunda ligden takım düşürülmedi. Takım düşürülmemesine rağmen alt ligden gelen 3 takım da Süper Lig'e dahil oldu. Bu sebeple son yıllarda Süper Lig'de alışılmışın aksine 18'den fazla takım yer aldı. 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de 1+ takım yer alıyor. BU sebeple her hafta bir takım maç yaplıyor. Ligin 6.haftasını ise Fenerbahçe bay geçyor. Fenerbahçe 7.haftada Alanyaspor'u konuk edecek. Söz konusu maç 18 Eylül Pazar günü oynanacak. Öte yandan 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de eskisi 18 takım yer alacak.