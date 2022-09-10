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Spor Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı yok mu? Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman?
Spor

Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı yok mu? Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman?

Süper Lig'de 6.hafta heyecanı başladı. Futbolseverler 6.hafta maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta Fenerbahçe maçı ne zaman? Bu hafta Fenerbahçe maçı yok mu?

Yeniakit Publisher
2022-09-10 11:25:00 -
Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı yok mu? Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman?

Süper Lig'de 6.hafta 9 Eylül Cuma akşamı oynanan maçla başladı. Peki, bu hafta Fenerbahçe'nin maçı var mı?

Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı yok mu? Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman?

Koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2020 sezonunda ligden takım düşürülmedi. Takım düşürülmemesine rağmen alt ligden gelen 3 takım da Süper Lig'e dahil oldu. Bu sebeple son yıllarda Süper Lig'de alışılmışın aksine 18'den fazla takım yer aldı. 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de 1+ takım yer alıyor. BU sebeple her hafta bir takım maç yaplıyor. Ligin 6.haftasını ise Fenerbahçe bay geçyor. Fenerbahçe 7.haftada Alanyaspor'u konuk edecek. Söz konusu maç 18 Eylül Pazar günü oynanacak. Öte yandan 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de eskisi 18 takım yer alacak.

Bugün hangi maçlar var? Avrupa liglerinde hangi maçlar oynanacak?
Bugün hangi maçlar var? Avrupa liglerinde hangi maçlar oynanacak?

Spor

Bugün hangi maçlar var? Avrupa liglerinde hangi maçlar oynanacak?

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