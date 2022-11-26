Bu hadsizliğin hesabı sorulmalı! Yunanistan Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi böyle yok saydı

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Ege'de masum sığınmacıları uluslararası hukuka aykırı olarak geri iten ve hayatlarını tehlikeye atan Yunanistan, Doğu Akdeniz'de arama kurtarma konusunda mutabakat muhtırası akdederek büyük bir çelişkiye imza attı.

22 Kasım 2022’de Yunanistan ve Mısır arasında Kahire’de imzalanan “Denizde Arama Kurtarma İşbirliği Muhtırası” kapsamındaki haritalarda, Türkiye'nin sorumluluk sahasının bir kısmı Yunanistan’a ait olarak gösterildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan'ın ihlaline ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Arama kurtarma sahalarına ilişkin kurallar 1979 tarihli Hamburg Sözleşmesiyle belirlenmiştir. Sözleşmeye göre hizmet sahalarının birbirleriyle çakışması durumunda ülkeler iş birliği yapmakla mükelleftir. Türkiye ve Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de ilan ettikleri ve Uluslararası Denizcilik Teşkilatına bildirdikleri denizde arama kurtarma bölgeleri birbirleriyle çakışmaktadır. Yunanistan ülkemizle bu konuda iş birliği yapmaktan bugüne kadar hep kaçınmış ve geçmişte yaptığımız anlaşma önerilerini de reddetmiştir. Bunun nedeni Yunanistan'ın arama kurtarma hizmet sahalarının egemenlik alanı olduğunu ileri sürmesi ve bunları maksimalist deniz yetki alanı iddiaları ile irtibatlandırmasıdır.