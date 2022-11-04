Bu haberleri arşive kaldırın! Yandaş medyadan tarihe bir leke daha..
Her türlü iftira ve yalanın önü açılsın isteyen CHP yandaşı medya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun devletine attığı uyuşturucu iftirasından sonra Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulup, Dezenformasyon Yasası kapsamında, "Halkı yanıltacak bilgiyi alenen yaymak" suçundan da dava açılması talebini, "sansür" olarak haberleştirdi.
Yeniakit.com.tr
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, devletine yönelik, "Uyuşturucu parası ile cari açık kapatılıyor." iftirası sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu.
Emniyet öte yandan Kılıçdaroğlu hakkında, Dezenformasyon Yasası kapsamında, "Halkı yanıltacak bilgiyi alenen yaymak" suçundan da dava açılmasını talep etti.
Ekmeğini yediği devletine iftira atmak serbest mi olsun?
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, elinde hiçbir delil ve hiçbir belge olmadan devlete ve hükümete uyuşturucu ticareti iftirası attı. Kılıçdaroğlu'na yapılan, "Delilin varsa açıkla." çağrıları karşılıksız kaldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftirası sonrasında suç duyurusunda bulununca, CHP yandaşı gazeteler, "sansür uygulanıyor" yaygarası kopardı.
Kılıçdaroğlu, milletvekili maaşı alarak ekmeğini yediği devletine belgesiz delilsiz uyuşturucu suçlaması yapabilsin isteyen yandaş medya, gelişmeyi, "Sansür Yasası ilk olarak Kılıçdaroğlu'na uygulandı" sözleri ile servis etti.