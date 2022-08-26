“Bu haberi yapanlar da inananlar da Suriye’ye gitsin!” Milletin aklıyla alay eden araştırma

Tüm dünyayı kasıp kavuran ve ekonomik krizlere neden olan koronavirüs salgınına rağmen Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü. Enflasyon ile mücadele kapsamında da düğmeye basan hükümet, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Tüm bunlara rağmen Türkiye'deki muhalifler, ülkelerini Esed rejiminin rezil rüsva ettiği Suriye ile kıyaslayıp akılalmaz haberlere imza atıyor. Son olarak Sözcü, Londra merkezli ve maksadı belli olan bir düşünce kuruluşunun masa bası "araştırmasını" haberleştirerek Türkiye'de refah seviyesinin Suriye'den daha hızlı düştüğü yalanına arka çıktı. Milletin refah içinde yaşamasını bir kenara bırakın, can güvenliğini bile sağlayamadığı Suriye'nin refah seviyesinin, insanların canı için kaçtığı Türkiye'den daha yavaş düştüğünü ileri sürülmesi tepki çekti.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

Londra merkezli düşünce kuruluşu Legatum Enstitüsü'nün her yıl yayınladığı Global Refah Endeksi'nde Türkiye 2011 yılında 66'ncı sıradayken 2021 sıralamasında 93'üncülüğe gerilemiş durumda. 12 temel alanda 300 indikatör incelenerek hazırlanan endeks tüm dünyada siyasetçilerin toplumlara sözünü verdiği refahın ne seviyede olduğunu bağımsız şekilde ortaya koymayı hedefliyor. Bu araştırma Türkiye'deki refah kaybını net biçimde ortaya koyuyor.

Son 10 yılda 27 sıralık düşüş yaşayan Türkiye'yi listede refah kaybında geride bırakan tek ülke Venezuela. Türkiye'nin son 10 yıllık refah kaybının iç savaş yaşanan Libya, Suriye ve ekonomik krizdeki Lübnan'dan da fazla olması dikkat çekti. Danimarka, İsveç ve Norveç'in en refah yaşanan ilk üç ülke olarak sıralandığı listede Almanya 9'uncu, İngiltere 13'üncü, Japonya 19'uncu, ABD ise 20'nci sırada. Bu ülkelerin sıralamadaki yerleri 10 yıl önce ile hemen hemen aynı. Oysa Türkiye'nin son 10 yılda her yıl biraz daha düşerek listenin düşük refahlı ülkeleri belirten ‘sarı' bölgesine gerilediği görülüyor. Türkiye'nin sıralamada en yüksek olduğu parametre 54'üncülükle ‘altyapı ve piyasalara erişim'. Ekonominin kalitesinde ise Türkiye 62’nci sırada yer bulabildi. Türkiye'nin eğitimde sıralamadaki yeri 78'incilik iken sağlıkta 58'inci sırada yer aldı.

"Suriye'ye gidin"

Söz konusu habere tepki yağdı. Sosyal medyada gündem olan haber sonrası, "Bu safsatayı haber yapanlar da inananları da derhal Suriye'ye gitsin" teklifi yapıldı.