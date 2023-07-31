Bu haberi okumadan yatırım yapmayın! Gram altında yükseliş sürer mi?

"Gram altında yükseliş sürer mi? Altın fiyatlarındaki düşüş bir alım fırsatı mı?" sorularına yanıt arayan yatırımcılar son dakika güncel altın haberlerini yakından takip ediyor. Gram Altın fiyatları da ons altına paralel yatay seyirde. Altın fiyatındaki yükseliş durmuş durumda. Gram altın yeni hafta ile birlikte 1.693 lira seviyelerinden işlem görüyor.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?

Altındaki sert hareket döneminin bitmiş olduğunu belirten Ekonomi Gazetecisi Sadi Özdemir, yeni döneme ilişkin şunlar ifade etti:

Doların, küresel olarak değer artışı altın fiyatlarını da etkiliyor. Fed'in faiz açıklamaları sonrası altında da zikzak dönemi bitmiş oldu. Gelebileceği yere geldi. Ama altını küresel olarak başla riskler de etkiliyor. Örneğin savaşlar etkiliyor, ülkelerin birbirlerine karşı olan ambargoları ve tutumları ile bloklaşmalar etkiliyor. Kısacası bunları da izlemek gerekiyor. Kısacası küresel şartlar da normalleşirse altın zayıflayabilir ama gücünü de koruyabilir. Çünkü, dünyada küresel olarak sürekli sorun çıkıyor. ABD dolarının dünya üzerindeki gücü altını da etkiliyor. Yatırımcıların oraya da bakması lazım.

31 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

1.693,36 TL

1.693,72 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.955,56 TL

1.955,95 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

2.765,00 TL

2.801,00 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

11.043,00 TL

11.151,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

5.521,00 TL

5.602,00 TL