Bu haberi fondaş medyada bulamazsınız! Açılan şirketler gaza kapananlar frene bastı

2026’nın ilk 7 ayında, 2025’in ilk 7 ayına göre; kurulan şirket sayısı %7,4 arttı, kurulan kooperatif sayısı %20,1 azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %4,1 arttı. Temmuz 2026’da, Temmuz 2025’e göre; kurulan şirket sayısı %2,5 azaldı, kurulan kooperatif sayısı %35,4 azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %11,5 azaldı.

KAPANAN ŞİRKET SAYISI AZALDI

Temmuz 2026’da, Temmuz 2025’e göre; kapanan şirket sayısı %7,5 azaldı, kapanan kooperatif sayısı %5,3 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %6,6 azaldı. Bir önceki aya göre; kurulan şirket sayısı %1 azaldı, kurulan kooperatif sayısı %50 azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %10,6 azaldı.

Bir önceki aya göre; kapanan şirket sayısı %18,4 azaldı, kapanan kooperatif sayısı %21,3 arttı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %16,6 arttı.

Temmuz 2026’da kurulan toplam 9.540 şirketin 957’si anonim şirket, 8.583’ü limited şirkettir. Aynı ay içinde 102 kooperatif kurulmuştur. Şirketlerin %37,4 İstanbul, %9,9 Ankara, %5,4 İzmir’de kuruldu.

2026 yılında toplam 67.518 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 60.030 limited şirket, toplam sermayenin %68,7’sini, 6.570 anonim şirket ise %31,3’ünü oluşturdu.

Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %41,2 oranında azaldı.

ŞİRKETLERİN ÇOĞUNLUĞU TOPTAN VE PARAKENDE TİCARET ÜZERİNE

Temmuz 2026’da şirket ve kooperatiflerin 3.348 adedi toptan ve perakende ticaret, 1.311 adedi inşaat ve 1.169 adedi imalat sektöründe kurulmuştur. 667 adet gerçek kişi ticari işletmesi ise inşaat sektöründe kuruldu.

Temmuz 2026’da şirket ve kooperatiflerin 3.348 adedi toptan ve perakende ticaret, 1.311 adedi inşaat ve 1.169 adedi imalat sektöründe kurulmuştur. Temmuz 2026’da kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 667 adedi inşaat, 369 adedi toptan ve perakende ticaret, 103 adedi imalat faaliyetleri sektöründedir.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 934 adedi toptan ve perakende ticaret, 386 adedi imalat, 223 adedi inşaat faaliyetler sektöründedir.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 491 adedi toptan ve perakende ticaret, 245 adedi inşaat, 130 adedi imalat faaliyetleri sektöründedir. Temmuz 2026’da kurulan 102 adet Kooperatifin 57 adedi Konut Yapı Kooperatifi.

Temmuz 2026’da kurulan 102 Kooperatifin 57 adedi Konut Yapı Kooperatifi, 20 adedi İşletme Kooperatifi ve 10 adedi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

TEMMUZ 2026’DA 919 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

Temmuz 2026’da kurulan 919 yabancı ortak sermayeli şirketin 393 adedi Suriye, 126 adedi Türkiye, 58 adedi İran ortaklı olarak kurulmuştur.

Kurulan 919 yabancı ortak sermayeli şirketin 77’si anonim, 842’si limited şirkettir. 2026 yılında kurulan şirketlerin 1.114 adedi Uzmanlaşmamış toptan ticaret, 502 adedi İkamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 327 adedi Uzmanlaşmamış perakende ticaret için aracılık hizmeti faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.

Temmuz 2026’da kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerdeki yabancı sermaye payı %60,1 olmuştur.