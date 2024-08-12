Bu haber midenizi bulandıracak! Pipetli suluk gerçeği!

Çocukları plastik şişelerden koruyan suluklar aslında mikrop ve bakteri yuvası. Sık sık temizlenmeyen bu eşyalar çocuklarda ishal ve kusmaya bile sebep olabiliyor.

Yeniden kullanılabilen su şişeleri, su satın almanın önüne geçme ve plastik şişeleri azaltma gibi artılar sunsa da bunların temizliğini de ihmal etmemek oldukça önemli.

Yapılan bir araştırmaya göre kirli bir şişenin sık kullanımı bizi yaklaşık 20,8 milyon bakteri koloni birimi ile temasa geçiriyor.

Bu da tuvalet kapağında bulunan mikroplardan yaklaşık 40 bin kat daha fazla mikrop anlamına geliyor.

Patolog Dr. Donald Grant konuyla ilgili şunları söylüyor:

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"Yeniden kullanılabilir su şişelerinin hijyeniyle ilgili yaygın bir yanılgı, onu temiz suyla doldurduğunuz ve yalnızca ağzınızla temas ettiği için onu sık sık temizlemeye pek gerek olmadığıdır."

ŞİŞE DEĞİL BAKTERİ YUVASI

Ancak bunlardan her su içtiğimizde, ağzımızdan bakteriler aktarıyoruz ve bu bakteriler kabın içinde çoğalabiliyor.

Dr. Suhail Hussain de benzer bir açıklama yaptı:

"Yeniden kullanılabilen her şey kir, toz veya kalıntı birikmesine ve dolayısıyla bakterilerin birikmesine yatkın olabilir."

Hatta yeniden kullanılabilen su şişeleri artan nem nedeniyle bakteriler için ideal bir üreme alanı.

KATLANIR PİPETLİ SULUKLARA DİKKAT

Ayrıca katlanır pipette küf büyüyebiliyor ve kupayı spor çantasında saklamak çantanın içindeki bakteriler için bir mıknatıs görevi görebiliyor.

Kapağa her dokunduğumuzda elimizden ya da dokunduğumuz yüzeylerden mikroorganizmaların bulaşması kolaylaşıyor.

Şişenin kapağında, ağzında veya duvarlarında yaygın olarak tespit edilen bakteriler Streptococcus, Staphylococcus ve E.coli.

Bu bakteriler ishal veya kusma gibi semptomlara yol açabiliyor.

HER KULLANIM SONRASI TEMİZLEYİN

Bu nedenle, her kullanımdan sonra şişenin sıcak su ve bulaşık deterjanı ile, kapağına ve dikkatli bir şekilde saklanmasına dikkat edilerek iyice temizlenmesi öneriliyor.

Ayrıca onu güneşte bırakmaktan da kaçınmak lazım çünkü ısı ve nem kombinasyonu mikropların hızlı çoğalmasını kolaylaştırıyor.