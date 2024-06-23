  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vergiyi milletin sırtına yükleyenler savaş açtı! ‘Adil vergi’ vampirleri rahatsız etti

'Haçlı seferi'' çıkışında bulundular... O iddia: Türkiye dörtnala ilerliyor''! Yunanistan panik yaptı

Camiler çocuklarla güzel

Algı üstüne algı! Heykel olsa havalara uçardınız! İP’in Çömez’i şimdi de Londra’daki camiden rahatsız

İsrailli bakan aşağılık işgal planını anlattı! Batı Yaka'daki ilhakın ses kaydı

Euro’lar kimin cebinden çıkıyor? İmamoğlu ve yandaşların Almanya sefası

Ekrem’in “kurban eti” yalanı

Musk’tan çalışanına edepsiz teklif! Parası var ahlakı yok

Altın fiyatları kazançlarını sildi! Gram altın alım fırsatı verdi

Barış Yarkadaş bombayı patlattı! Koray Aydın o partinin başına geçiyor
Dünya Bu haber de “Avrupa’da hukuk var hukuk” diyenlere! Kadın yumruklayan askere ödül
Dünya

Bu haber de “Avrupa’da hukuk var hukuk” diyenlere! Kadın yumruklayan askere ödül

Yeniakit Publisher
2024-06-23 17:20:00 -
Bu haber de "Avrupa’da hukuk var hukuk" diyenlere! Kadın yumruklayan askere ödül

İrlanda'da 22 yaşındaki bir asker ülkedeki protesto gösterisinde kadın yumrukladı. Cathal Crotty adlı İrlanda askeri çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

"Avrupa'da hukuk var" diyerek Türkiye'yi hedef alanlar yine yalancı çıktı.

İrlanda'da düzenlenen protesto gösterisinde 22 yaşındaki asker Cathal Crotty kadın bir eylemciyi yumrukladı.

Saldırının ardından gözaltına alınan ve Perşembe günü çıkarıldığı mahkemede 3 yıl hapis cezası verilen Crotty, cezasının ertelenmesiyle serbest bırakıldı.

İrlanda halkı meydanlara döküldü!

Limerick, Cork, Dublin ve Galway şehirlerinde düzenlenen protestolarda saldırıya uğrayan 24 yaşındaki Natasha O'Brien'a destek verildi.

Limerick’te dün düzenlenen protesto gösterisine katılan O'Brien (saldırıya uğrayan kadın), kendisini 6 kez yumruklayan saldırganın serbest bırakılmasının ardından İrlanda adalet sistemini eleştirdi. O'Brien, “Bu kadar yeter. Artık buna bir son vermenin zamanı geldi. Onlar (Adalet Bakanlığı) bizi dinlemiyor” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mahkeme kararına atıfta bulunan O'Brien, “Benim hayatım ne olacak? Benim gibi pek çok kurban ne olacak” ifadelerini kullanarak, her gün kabus gördüğünü ve panik atak geçirdiğini belirtti.

İçimizdeki ırkçılar Batı’daki faşistleri aratmıyor
İçimizdeki ırkçılar Batı’daki faşistleri aratmıyor

Gündem

İçimizdeki ırkçılar Batı’daki faşistleri aratmıyor

Avrupa, büyük bunalımda! "Güç dengesi" bozuldu
Avrupa, büyük bunalımda! "Güç dengesi" bozuldu

Medya

Avrupa, büyük bunalımda! "Güç dengesi" bozuldu

İngilizler şaştı kaldı! Batılı ülkelerin arkasına bile bakmadan kaçtığı ülkeye Türkler para yatırmaya başladı
İngilizler şaştı kaldı! Batılı ülkelerin arkasına bile bakmadan kaçtığı ülkeye Türkler para yatırmaya başladı

Ekonomi

İngilizler şaştı kaldı! Batılı ülkelerin arkasına bile bakmadan kaçtığı ülkeye Türkler para yatırmaya başladı

Avrupa hakkında az bilinen 10 gerçek
Avrupa hakkında az bilinen 10 gerçek

Kültür - Sanat

Avrupa hakkında az bilinen 10 gerçek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23