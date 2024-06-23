Bu haber de “Avrupa’da hukuk var hukuk” diyenlere! Kadın yumruklayan askere ödül

"Avrupa'da hukuk var" diyerek Türkiye'yi hedef alanlar yine yalancı çıktı.

İrlanda'da düzenlenen protesto gösterisinde 22 yaşındaki asker Cathal Crotty kadın bir eylemciyi yumrukladı.

Saldırının ardından gözaltına alınan ve Perşembe günü çıkarıldığı mahkemede 3 yıl hapis cezası verilen Crotty, cezasının ertelenmesiyle serbest bırakıldı.

İrlanda halkı meydanlara döküldü!

Limerick, Cork, Dublin ve Galway şehirlerinde düzenlenen protestolarda saldırıya uğrayan 24 yaşındaki Natasha O'Brien'a destek verildi.

Limerick’te dün düzenlenen protesto gösterisine katılan O'Brien (saldırıya uğrayan kadın), kendisini 6 kez yumruklayan saldırganın serbest bırakılmasının ardından İrlanda adalet sistemini eleştirdi. O'Brien, “Bu kadar yeter. Artık buna bir son vermenin zamanı geldi. Onlar (Adalet Bakanlığı) bizi dinlemiyor” dedi.

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Mahkeme kararına atıfta bulunan O'Brien, “Benim hayatım ne olacak? Benim gibi pek çok kurban ne olacak” ifadelerini kullanarak, her gün kabus gördüğünü ve panik atak geçirdiğini belirtti.