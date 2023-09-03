Bu haber birilerini çok fena kudurtacak! Türkiye'den büyük başarı

Dünya ham çelik üretimi 2022’de, 2021’ye göre yüzde 4.2 azalarak 1.88 milyar ton oldu. En çok çelik üreten 10 ülkeden Hindistan ve İran üretimlerinde artış yaşanırken geri kalan 8 ülkede azaldı. Türkiye ise çelik üretiminde Almanya’dan sonra dünyanın en büyük 8’inci ve Avrupa’nın en büyük 2’nci üreticisi konumunda. Türkiye’nin son 5 yıldaki çelik üretimi 2018 yılında 37.3 milyon ton, 2019’da 33.7 milyon ton, 2020’de 35.8 milyon ton, 2021’de 40 milyon 360 bin ton oldu. Dünyaya demir çelik ürünleri pazarlayan NEA Metal’in sahibi Evren Akar, “Türkiye dünya çelik ihracatında 22.4 milyar dolarla değer bakımından 5’inci sırada” dedi.

35.1 milyon tona ulaştı

2022’de 1.01 milyar tonla, dünya üretiminin yüzde 53.9’unu gerçekleştiren Çin’in üretiminin yüzde 2.1 azaldığını söyleyen Akar, dünya ham çelik üreminin yüzde 2’sinin Türkiye’den gerçekleştiğini belirterek, “Küresel ham çelik endüstrisinde dünyanın en büyük 8’inci üreticisi konumundaki ülkemizin 2022 yılındaki toplam üretim miktarı 35.1 milyon ton olarak açıklandı. Bu veri, Türkiye’nin dünya çelik üretiminin yüzde 2’sini gerçekleştirdiğini gösteriyor. Ancak pazarı Çin’in çok güçlü bir şekilde domine ettiği gerçeğini düşünürsek bu oran çok da küçük bir paya tekabül etmemektedir” diye konuştu.



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